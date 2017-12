Ringo Starr visitará España con cuatro conciertos dentro de su gira mundial con la ‘All Starr Band’

Los fans de los Beatles están de enhorabuena. Tras 7 años de ausencia en Europa, Ringo Starr, el único Beatle con vida junto a Paul McCartney, visitará el viejo continente con su gira ‘All-Starr’. En España actuará en cuatro ciudades dentro de su gira mundial para presentar su disco más reciente, ‘Give More Love’, editado el pasado mes de septiembre.

Give More Love es el álbum de estudio número 19 de Ringo Starr. Grabado en el estudio de su propia casa en Los Angeles, incluye diez temas nuevos en los que colaboran amigos como Paul McCartney, Joe Walsh, Edgar Winter, Steve Lukather, Peter Frampton, Benmont Tench, Timothy B Schmidt, Richard Page y Amy Keys.

En junio, él y la banda que acompaña al que fuera integrante del grupo más famoso que ha posado en Abbey Road, la All Starr Band, se embarcarán en una gira europea de 21 fechas que comenzará en París, Francia y que incluye conciertos en España, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Mónaco, Holanda e Israel, concluyendo en Italia. La última vez que Ringo Starr recorrió Europa fue en 2011.

Los All Starrs acaban de terminar su gira americana con una actuación en el emblemático Beacon Theatre de Nueva York con todas las localidades agotadas, al igual que ha sido en el resto de la gira.

Ringo Starr en España: Barcelona, Madrid, Bilbao y A Coruña

La gira española comenzará en Barcelona -en el que será uno de los conciertos estelares del GuitarBcn 2018- el 26 de junio en el Palau Sant Jordi, en formato anfiteatro. El 28 de junio pasará por el WiZink Center de Madrid y terminará el 1 de julio en el Bizkaia Arena de Bilbao. Starr también actuará en el Coliseum de A Coruña el 29 de junio.

Ringo Starr debutará en solitario en nuestro país al frente de una banda de lujo. Tras seis años con la misma banda, Ringo da la bienvenida a Colin Hay (Men at Work) y a GrahamGouldman (10cc). Hay y Gouldman se unen a los All Starrs Steve Lukather (Toto), GreggRolie (Santana, Journey), Warren Ham y Gregg Bissonette (David Lee Roth). Una formación realmente potente que promete veladas memorables presentando ‘Give More Love’ y que por supuesto incluirá en su repertorio, canciones de los Beatles.