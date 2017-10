The XX y Gorillaz encabezan el Bilbao BBK Live 2018 tras más de 5 años sin visitar España

Acabamos de dejar atrás la temporada estival de festivales y, a punto de finalizar octubre, el Bilbao BBK Live comienza ya a promocionar su próxima edición. A nueve meses de que se celebre (12, 13 y 14 de julio en su enclave habitual de Kobetamendi en la capital vasca), el festival ha anunciado a los dos grupos que encabezarán su cartel de 2018: nada más y nada menos que Gorillaz y The XX. Y también ha puesto a la venta los primeros abonos a un precio especial durante solo 72 horas.

El anuncio de estas actuaciones ha supuesto una revolución en las redes sociales ya que se trata de dos bandas con masivos grupos de fans que llevan años sin poder ver a sus ídolos en territorio nacional. Tanto Gorillaz como The XX cumplen ya más de 5 años sin pisar España en sus giras. Y el anuncio del Bilbao BBK Live ha supuesto una enorme alegría para muchos.

La historia de The XX comenzó con el encuentro de Jamie, Romy y Oliver en el Elliot School de la capital británica (cantera de grandes grupos musicales como Hot Chip o Four Tet) y se convirtió en leyenda el día de la publicación de su primer álbum en 2009. Tan pronto como sus melodías comenzaron a sonar, millones de personas quedaron embelesadas con el estilo musical tan fresco y nuevo que ofrecían este trio londinense.

We’re already looking forward to headlining @bilbaobbklive in July 2018 ✨ #bbklive18 pic.twitter.com/VFft2sgCIv

— The xx (@The_xx) 26 de octubre de 2017