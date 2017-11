Javier Sierra: “Me llena de orgullo sumarme a la nómina de los ganadores del premio Planeta”

Javier Sierra, ganador del premio Planeta en este 2017 por la obra ‘El fuego invisible’, fue de las primeras estrellas en llegar al maratón de entrevistas de OKDIARIO. El reconocido escritor, que se ha llevado el galardón gracias a una obra sobre el Santo Grial, dejó claro que llevarse el premio Planeta “son palabras mayores”.

“Por mi trayectoria el premio igual no me aporta mucha más visibilidad pero si me aporta algo que es lo que tiene este galardón. Yo leo los premios desde que tenía 16 o 18 años y he visto desfilar por ahí a grandes nombres de la historia de la literatura en español. Sumarse a esa nómina me llena de orgullo”.

El escritor también contó una curiosa anécdota sobre la consecución de este premio. El novelista dejó claro que inscribió esta novela gracias a que la consideraba lo suficientemente buena y gracias a su madre. “Yo no presentaba los libros al premio pero mi madre siempre me decía: “Javier, has perdido otra vez el premio planeta”. Y este año digo, “por mi madre lo presento”.