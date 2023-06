La coach María Mikhailova publica su primer libro de autoayuda: ‘Libera tu sombra y tu poder interior’

María Mikhailova, coach de referencia en el mundo de habla hispana y especializada en cambio y realización profesional, acaba de publicar su primer libro Libera tu Sombra y tu poder interior (Kolima Books).

Un manual práctico que, a través del PNL y la inteligencia emocional como herramientas prácticas para la metodología, pretende servir de ayuda a todas las personas que atraviesan una crisis personal vital, sintiéndose incomprendidas, extrañas y creyendo que nunca lograrán nada importante en sus vidas.

A partir de su propia experiencia, su “sombra”, a consecuencia de una difícil infancia y adolescencia (cambio de país y cultura, trabajos poco cualificados y relaciones sentimentales tóxicas), ayuda a encontrar la luz para vencer la baja autoestima y confianza en uno mismo.

«Este libro significa para mí el poder sacar a la luz todo el proceso personal y laboral que he tenido en estos últimos 10 años. He sido coach de vida y terapeuta, ha sido una etapa en la que he podido ver a muchas personas y ayudarlas. Mi mensaje es que aunque lo pases mal, aunque estés instalado en las sombras, que todos tenemos, se puede salir», explica la autora en conversación con OKDIARIO.

Y es que cree, y así lo comenta, que «debemos mirarnos de frente, ya que todos tenemos rencor, vergüenza o miedo, pero si tenemos honestidad con nosotros mismos terminaremos por mirarnos de una forma más compasiva. Terminamos viendo que las emociones están presentes en humanos y todos las tenemos».

Explica la autora que, «aunque estés en el fondo de un pozo y sientas que el mundo te ha dado la espalda, nunca debes olvidar los valores, principios y emociones esenciales que guía tu vida. Conecta con ellos, incluso si todo está oscuro a tu alrededor. La luz se enciende cuando conectas con tu verdad con tu esencia, contigo misma».

Expone que en las sesiones que lleva a cabo con sus clientes «están entre las seis y las 10» para que pueda haber una efectividad. «Incluso a veces más, porque en estas sesiones se tratan temas muy profundos y muy arraigados, por tanto, necesitamos revertir ese lenguaje nocivo que a veces tenemos cuando nos referimos a sentimientos como, por ejemplo, la vergüenza. Al final, el conocerte te ayuda a perdonarte a ti mismo y también a los demás, por supuesto, que es muy importante».

Relata Mikhailova, además, que se trata de un libro con «base autobiográfica donde relato episodios de mi vida, algunos oscuros y cómo los he superado, la gente se queda mucho más con las historias y con algunas situaciones propias, ya que podrías sentirte identificado», concluye.

Dividido en cuatro partes

Dividido en cuatro partes, la primera abarca el síndrome de la “Buena persona”, el hallazgo del sueño real, la ruptura con el pasado que nos atrapa, el regalo de una buena pregunta, qué lectura positiva hacer de una baja autoestima, los beneficios ocultos de sentirse una persona inferior y la huida hacia adelante.

La segunda parte, “Desbloqueando tus creencias”, se basa en la falsa creencia del ‘no merezco’, la lealtad a tu familia o la creencia inconsciente de la lectura negativa del éxito; la tercera aborda la culpabilidad tóxica, el rechazo como camino de integración, la envidia como maestra de autoestima, la utilidad de la ira, el saneamiento del rencor hacia aquello que te ha hecho daño o la emoción de vergüenza como identidad principal para dar lugar al nacimiento de tu nueva identidad; y la cuarta parte, como hallazgo de esa luz, recoge la crisis como una salida, la incertidumbre como solución, el encanto del error, la luz que no vemos en nosotros, la conexión con tus valores, el descubrimiento de la abundancia que tenemos, la conexión con tus sueños y cinco pasos para brillar.

Sobre la autora

Mikhailova es licenciada en Publicidad y RRPP y Coach de vida con Postgrado por la Universidad Rey Juan Carlos, experta en Coaching Estratégico y Formadora de Coaches profesionales, así como mentora de negocios digitales, especializada en el sector de crecimiento personal. Autora de cursos online de éxito como Autoestima y Confianza, MailCoaching para la reinvención profesional y SelfCoaching.

De no saber cuál era su lugar en el mundo y estar llena de miedos, la autora ha logrado crear un negocio online que funciona, siendo considerada una de las referentes del desarrollo personal de habla hispana. Desde 2015 lleva ayudado a su comunidad de más de 30.000 personas a creer en sí mismas, reinventarse y conectar con su propósito.

El próximo domingo 11 de junio a partir de las 12:30 horas, María Mikhailova estará firmando su libro en la caseta nº159 de la Feria del Libro de Madrid del Parque de Retiro.