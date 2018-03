‘Tres anuncios a las afueras’ combina comedia, crimen y drama en una mezcla perfecta que no deja indiferente a nadie. El británico Martin McDonagh escribe y dirige este filme que protagoniza Frances McDormand y cuenta con 7 nominaciones a los premios Oscar incluyendo mejor película y actriz. Además tiene 9 nominaciones a los premios BAFTA incluyendo mejor película y director. La película‘Tres anuncios a las afueras’ ha tenido una recaudación de 91,1 millones de dólares. ¿Aún no la has visto? Te contamos todos los detalles del filme (y sin spoilers).

Tráiler:

Sinopsis:

En Ebbing, Misuri, un pueblo del Medio Oeste de Estados Unidos, Mildred Hayes una mujer de 50 años decide gastarse todos sus ahorros en contratar tres vallas publicitarias para poner en evidencia la incompetencia de la policía. Una forma de iniciar por su cuenta una guerra contra la policía de su pueblo, ya que han pasado varios meses desde la violación y asesinato de su hija y no se sabe nada acerca de lo ocurrido.

Reparto