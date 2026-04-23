Las bibliotecas más impresionantes del mundo que puedes visitar: de Málaga a Río

Hay pocos planes tan simples y a la vez tan especiales como perderse en un libro. Y es que, de alguna forma, todos hemos viajado sin movernos gracias a sus páginas. También los lugares que los guardan. Con motivo del Día Internacional del Libro, estas son algunas de las bibliotecas más bonitas del mundo que merecen la pena ser visitadas en el próximo viaje, según Civitatis.

Tianjin Binhai Library

Situada en Tianjin (China), es una de las bibliotecas más espectaculares del mundo. Diseñada por el estudio MVRDV e inaugurada en 2017, destaca por su impresionante atrio central en forma de ojo, rodeado de estanterías onduladas que van del suelo al techo. Con más de 1,2 millones de libros, combina funcionalidad y diseño en una experiencia visual inmersiva que la ha convertido en una de las bibliotecas más fotografiadas del mundo.

Trinity College

Más de cuatro millones de libros se resguardan en este icónico lugar de Dublín que, desde 1801, recibe un ejemplar de todo lo que se publica en Gran Bretaña e Irlanda. Y lo mejor: no es exclusivo para estudiantes, también cuenta visitas guiadas para descubrir la impresionante Long Room, la sala más antigua del recinto, con estanterías infinitas de madera, bustos de mármol y escaleras que parecen sacadas de una película.

Además, aquí se encuentra el Libro de Kells, una joya del siglo IX famosa por sus detalladas ilustraciones del Nuevo Testamento. También se exhibe el arpa medieval que sirvió de inspiración para el símbolo oficial de Irlanda e incluso para el logo del Libro de Récords Guinness. Aunque hay varias formas de recorrer este complejo, una de las más completas y prácticas es sumarse a un tour que incluya la biblioteca del Trinity College, el Libro de Kells y el castillo de Dublín.

Real Gabinete Português de Leitura

Es uno de los mejores ejemplos arquitectónicos del llamado estilo neomanuelino. Este tipo de edificios, levantados entre mediados del siglo XIX y principios del XX, rescataba el estilo gótico-renacentista vigente en la época de los descubrimientos del reinado de Manuel I de Portugal. La sobrecargada decoración del Real Gabinete Portugués de Lectura se configura como un exponente perfecto de esta estética y, por ello, está considerada como una de las bibliotecas más bonitas del mundo.

La colección cuenta con el mayor volumen de ejemplares de obras lusas fuera de Portugal. ¡Hay más de 350 mil volúmenes! En definitiva, un lugar fascinante en el que perderse. Existen recorridos guiados como el tour por el Teatro Municipal, la Biblioteca Nacional y el Real Gabinete. Una actividad diferente y original para hacer en Río de Janeiro.

Abadía de Admont

Ubicada en los Alpes de Austria, a unas tres horas en auto de Viena, la Abadía de Admont alberga la biblioteca monástica más grande del planeta, con más de 70 mil volúmenes. Fundada en 1074, fue uno de los centros culturales y espirituales más relevantes de la Edad Media, donde los monjes comenzaron a resguardar valiosos libros.

Sin embargo, fue hasta el siglo XVIII cuando tomó forma su mayor tesoro: una biblioteca monumental diseñada por el arquitecto barroco Joseph Hueber, quien creó una auténtica catedral de luz. Su diseño busca representar el conocimiento iluminando la mente, por lo que la luz natural entra de manera estratégica a través de 48 ventanas, creando una atmósfera simplemente espectacular.

Universidad de Salamanca

Conocida oficialmente como la Biblioteca General Histórica de Salamanca, la biblioteca universitaria más antigua de España. Fundada por Alfonso X el Sabio, este espacio ha cambiado de sede varias veces dentro de la universidad y ha sobrevivido a momentos críticos; incluso, tras un derrumbe en 1664, se quedó sin biblioteca durante casi un siglo. La Antigua Librería, como se aprecia actualmente, data del siglo XVIII y destaca por sus estanterías de pino y su mobiliario original, que le dan un aire totalmente atemporal. Dato curioso: su famoso techo está decorado con pinturas que representan las ciencias de la época (como astronomía o medicina), convirtiendo la biblioteca en una especie de mapa del conocimiento del siglo XVIII.

Biblioteca Apostólica Vaticana

Ubicada en la Ciudad del Vaticano, es una de las instituciones culturales más importantes y antiguas del mundo. Fundada oficialmente en el siglo XV, la Biblioteca Apostólica Vaticana alberga una de las colecciones más valiosas de la historia, con millones de libros, manuscritos, códices y documentos que abarcan siglos de conocimiento.

Entre sus fondos se encuentran auténticas joyas, como manuscritos medievales, textos clásicos y obras fundamentales para entender la historia del arte, la ciencia y la religión. Sus salas, decoradas con impresionantes frescos renacentistas, convierten la visita en una experiencia única donde arquitectura y saber se unen. Aunque gran parte de la biblioteca está reservada a investigadores y especialistas, su importancia trasciende lo académico: representa un símbolo universal de conservación del conocimiento y del papel de la cultura a lo largo de la historia.

Biblioteca Pública de Nueva York

Además de ser una de las bibliotecas más importantes y grandes de Estados Unidos, funciona como un punto clave para estudiantes e investigadores, pero también como parada obligada para quienes visitan la Gran Manzana, especialmente en invierno. Justo al lado, en Bryant Park, se instala una pista de hielo y un mercadito navideño que transforman la zona en un auténtico spot de película.

Su entrada está custodiada por los famosos leones Patience y Fortitude (Paciencia y Fortaleza), nombres que les dio el alcalde durante la Gran Depresión como símbolo de resiliencia para la ciudad. En el interior, destacan los frescos de la Rose Main Reading Room, los enormes candelabros y sus elegantes mesas de roble. Por si fuera poco, a unos pasos se encuentra la Stavros Niarchos Foundation Library, una sucursal con terraza que funciona como uno de los mejores miradores de Nueva York. Subir y ver el skyline de Manhattan es de esos planes que valen totalmente la pena.

Biblioteca Pública de Stuttgart

Para quienes aman la arquitectura contemporánea, deben conocer esta biblioteca situada en la ciudad alemana de Stuttgart. El espacio redefine por completo la idea de una biblioteca tradicional, apostando por un diseño minimalista donde predominan los tonos blancos y la simetría perfecta. Inaugurada en 2011, fue diseñada por el arquitecto coreano Eun Young Yi y cuenta con once pisos distribuidos en más de 20 mil metros cuadrados. Su interior, completamente geométrico, crea un efecto visual hipnótico que la ha convertido en una de las bibliotecas más fotografiadas del mundo, ya que fue planeado como una especie de santuario del conocimiento libre de distracciones. Además, desde afuera parece un cubo perfecto y, por dentro, muchos la comparan con un enorme cubo de Rubik, pero en versión minimalista.

Biblioteca Nacional de Austria

Es uno de los lugares imprescindibles en un viaje a Viena. Construida en el siglo XVIII por orden del emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico, la Biblioteca Nacional de Austria forma parte del complejo del Palacio Imperial y alberga una de las colecciones históricas más importantes del continente.

Su espacio más emblemático es la Sala Imperial, diseñada de forma simétrica para dirigir la vista hacia la cúpula central, donde un fresco monumental representa la historia del imperio y la relevancia del conocimiento como símbolo político. Sus estanterías talladas en madera oscura conservan más de 200 mil libros impresos entre los años 1500 y 1850. Una visita guiada es, sin duda, la mejor manera de descubrir todos sus secretos.

Biblioteca Joanina

Descrita como una de las bibliotecas más bellas del mundo y ricamente decoradas, este gran archivo, construido entre 1717 y 1728 por orden del rey Juan V de Portugal, se ha convertido en un imprescindible en cualquier recorrido por la ciudad y la Universidad de Coímbra.

El recinto destaca por su estilo rococó, que le da un aire más cercano a una capilla que a una biblioteca. En su interior, techos pintados, estanterías recubiertas con pan de oro elaboradas en maderas exóticas y una valiosa colección de libros antiguos conforman un conjunto único. Dato curioso: cada noche, una colonia de murciélagos habita la biblioteca y ayuda a su conservación al eliminar insectos que podrían dañar los libros, un sistema natural de protección que sigue activo hasta hoy.