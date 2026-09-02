ARTIST Experience reúne en Madrid nuevas miradas y talento artístico internacional en su 11ª edición

ARTIST Experience prepara una nueva edición en Madrid reafirmando la esencia que ha marcado su trayectoria: acercar el arte al público desde una perspectiva diferente, directa y cercana, creando un espacio en el que descubrir las obras y, al mismo tiempo, conocer a quienes están detrás de ellas.

En esta novena edición, la feria reúne diferentes generaciones, sensibilidades y trayectorias. Pintura y escultura convivirán en las salas del Palacio de Santa Bárbara para ofrecer al visitante un recorrido plural por distintas formas de entender y expresar el arte contemporáneo.

Entre los nombres presentes en esta edición se encuentra nuevamente Abraham Benzadón, que continúa vinculado a ARTIST Experience, junto a nuevas incorporaciones que enriquecen la propuesta artística de la feria.

Una de ellas es la artista madrileña Carolina Peñacoba, cuya obra parte de una mirada íntima y sensible hacia aquello que nos rodea. La luz, el color y la textura se convierten en vehículos para detenerse ante esos instantes cotidianos que con frecuencia pasan inadvertidos. Su trayectoria converge en un lenguaje pictórico propio en el que la observación y la emoción ocupan un lugar esencial.

La dimensión internacional estará también representada por Amegra, nombre artístico de Ángel Mercé Grases, cuya extensa trayectoria ha llevado su obra a ciudades y países como Múnich, Milán, Ámsterdam, París, Madrid, Barcelona, Palma, Portugal o Rusia. Pintura, escultura y música confluyen en un universo creativo caracterizado por el movimiento, las formas y sus reconocibles perfiles figurativos.

Su incorporación aporta a esta edición una trayectoria consolidada y una visión multidisciplinar del arte.

Estos son solo algunos de los creadores que formarán parte de una novena edición concebida para que el visitante pueda recorrer diferentes universos artísticos y establecer una relación más próxima con las obras y sus autores.

Una feria para experimentar el arte

Más allá de la exposición, ARTIST Experience propone una manera diferente de acercarse al arte contemporáneo. El contacto directo con los artistas permite al visitante descubrir qué existe detrás de una obra, conocer sus procesos creativos y comprender las historias, emociones e inquietudes que dan origen a cada pieza.

Esta filosofía convierte la visita en una experiencia abierta tanto para coleccionistas y profesionales como para quienes simplemente sienten curiosidad por el arte y desean descubrirlo en un entorno cercano y accesible.

El Palacio de Santa Bárbara, situado en pleno corazón de Madrid, volverá a ser el escenario de esta cita, que durante cuatro días reunirá creación, talento y diferentes maneras de mirar el mundo.

Bajo el espíritu que acompaña a ARTIST Experience —“Cada experiencia es una manera de crecer”—, la novena edición abre así una nueva etapa y vuelve a invitar al público a hacer algo tan sencillo como esencial: acercarse, mirar, descubrir y experimentar el arte.