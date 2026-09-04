Apertura Madrid Gallery Weekend: 60 galerías de arte abren con decenas de propuestas para todos los públicos

Madrid volverá a dar la bienvenida a una nueva temporada artística con la celebración de la 17.ª edición de Apertura Madrid Gallery Weekend, que tendrá lugar del 10 al 13 de septiembre de 2026. Organizada por Arte Madrid, la Asociación de Galerías de Arte Moderno y Contemporáneo de Madrid, reunirá a las 60 galerías que forman parte de la asociación para inaugurar de manera simultánea el nuevo curso expositivo de la ciudad en la mayor edición de su historia.

Consolidada como una de las principales citas culturales del calendario madrileño, Apertura Madrid Gallery Weekend visibiliza el papel esencial de las galerías en el ecosistema artístico e invita al público a descubrir artistas, proyectos y propuestas que marcan el inicio del curso. Un año más, volverá a reunir a profesionales y coleccionistas en torno a una programación que se extenderá por distintos barrios y espacios de la ciudad.

En esta edición, se inaugurarán una decena de exposiciones colectivas y más de 50 individuales de artistas nacionales e internacionales como David Bestué, Daniel Verbis, Alejandro Cesarco, Mar Solís, Oscar Domínguez, Richard Serra, Irene de Andrés, Carmen Laffón, Miguel Ángel Campano, Diana Fonseca, Raúl Zurita, Nico Munuera, Anselm Reyle, Volkan Diyaroglu, Susana Solano, Joël Andrianomearisoa, La Chola Poblete, Vivian Suter o Hito Steyerl, entre otros.

Durante cuatro días, las galerías abrirán en horario ampliado -el jueves de 13:30 a 22:00 h, el viernes y el sábado de 11:00 a 20:00 h y el domingo de 11:00 a 14:00 h.- y convertirán Madrid en un gran recorrido por el arte contemporáneo.

“La cita confirma la vitalidad de una escena galerística plural, rigurosa y abierta al diálogo. Más que un programa de inauguraciones, Apertura es una celebración compartida: una invitación a recorrer la ciudad a través de sus galerías, a encontrarse con los artistas y a reconocer el trabajo constante de quienes hacen posible que el arte contemporáneo forme parte activa de la vida cultural de Madrid”, aseguran desde la junta directiva de Arte Madrid.

Arte contemporáneo para todos los públicos

Además de las propuestas expositivas de las galerías, Apertura contará nuevamente con un programa de actividades especiales. Entre ellas, regresan Apertura Kids, programa destinado al público infantil y juvenil de 8 a 14 años, y los ARCO GalleryWalks organizados en colaboración con la Fundación ARCO y que este año incluirán visitas para público juvenil. A través de ellas invitan a conocer el arte contemporáneo a través de varios circuitos guiados por las galerías participantes del 17 al 19 y del 24 al 26 de septiembre.

Además, se une a la programación Café Gijón con dos actividades como Interior del Café Gijón: La biblioteca de arte en el Gijón x Arte Madrid y Cristina Mejías en el Gijón, un encuentro con la artista donde presentará su proceso de trabajo.

Por segundo año consecutivo, Apertura y el Museo Lázaro Galdiano colaboran para presentar una exposición de escultura al aire libre en los jardines del museo. Bajo el título Entre la retícula y la vida, esta exposición colectiva reúne una selección de obras de artistas iberoamericanos representados por las galerías de Arte Madrid, invitando a descubrir el arte contemporáneo en diálogo con uno de los espacios patrimoniales más singulares de la ciudad.

También repite La Casa Encendida con Continentes como semillas, una exposición de La Chola Poblete, Niño de Elche y Pedro G. Romero a la que se suma The Circle and The Public Storyteller, de Bouchra Khalili. Además, Apertura se expande a otras instituciones y museos como CentroCentro, donde se inaugurará In-sítu, del artista Carlos Cartaxo; Matadero Madrid. Centro de Creación Contemporánea, donde se podrá visitar BAILAD, BAILAD, MALDITOS de Carlos Aires; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donde Eli Cortiñas inaugurará La máquina sueña con humo; y Sala de Arte Joven, donde se realizarán Circuitos de Artes Plásticas.

Este año, Apertura también contará con otras actividades como El arte contemporáneo como patrimonio futuro: saberes compartidos entre España y Latinoamérica, un conversatorio entre los comisarios María Willis, Marielsa Castro y Miguel López moderado por Jesús Carrillo Castillo que tendrá lugar en el Museo Cerralbo. Una de las sedes que se suma a la programación es el recientemente inaugurado Infinito Delicias, donde se llevarán a cabo tres sesiones de “Un vermut con…” en las que participarán las comisarias Diana Cuéllar, Marina Avia y Andrea Celda en conversación con artistas invitadas en torno a un vermut.

Con el objetivo de que el público no se pierda ninguna de las actividades programadas, Arte Madrid cuenta con una app propia y gratuita -disponible todo el año en Google Play y App Store- desde la que se puede consultar la programación completa y la información relacionada con el evento. Para completar su presencia digital, Apertura Madrid Gallery Weekend cuenta con el soporte tecnológico de ITGallery, el primer portal de venta de arte online gratuito para galerías.

Madrid – Barcelona – Valencia

Con el objetivo de dinamizar la escena artística española, Apertura Madrid Gallery Weekend vuelve a unirse a Barcelona Gallery Weekend, que se celebra del 17 al 20 de septiembre, y Abierto Valencia, del 26 de septiembre al 3 de octubre. Su celebración consecutiva es una apuesta por visibilizar el arte contemporáneo español a nivel nacional e internacional al tiempo que destaca el papel de las galerías como espacios de intercambio cultural.

Este año, Apertura continuará fortaleciendo los vínculos con Latinoamérica y situando a España como una de las grandes puertas de acceso del arte latinoamericano en Europa. Profesionales, agentes e instituciones de primera línea visitarán Madrid para conocer nuestra vibrante escena artística, establecer sinergias entre instituciones y crear nuevas posibilidades para los artistas de las galerías españolas.