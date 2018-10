Brunch in the Park, la nueva forma de ocio en Madrid

¿Qué es Brunch in the Park? Pues es un nueva forma de ocio, que desde hace tres años se va ganado cada vez mas adeptos tanto en Madrid, como en Barcelona. Es un evento al aire libre, donde lo principal es desconectar de la rutina diaria, con buen ambiente, buena música y zonas de descanso con mesas para tomar un respiro entre baile y baile, o simplemente, descansar.

Su concepto, recuerda mucho al de los clásicos festivales de música que se celebran en época estival, como FIB o Glastonbury, pero dentro de la ciudad y en un solo día. Además, a diferencia de estos, hasta las siete de la tarde, es un evento familiar, puesto que los menores pueden acceder a el. Las localizaciones que se han escogido, como en temporadas anteriores, son el emblemático Parque de Tierno Galván, en Madrid, o la Plaza Mayor del Poble Espanyol o el Parc del Forum para la versión In the City o el Parc de Montjuich para la versión In the Park, en Barcelona.

Y que se puede hacer, ¿además de escuchar buena música? Dentro del recinto hay una variada oferta gastronómica, que es suficiente para saciar los paladares mas exigentes, así como una amplia variedad de bebidas. Esa variedad gastronómica incluye, desde locales de carne, a otros para veganos o vegetarianos.

Respecto a la oferta musical, cada año de los tres que lleva existiendo el evento, se ha intentando ofrecer una oferta variada, desde el deep house mas selecto para abrir boca en las primeras horas, hasta el tecno mas potente en las últimas. Desde la organización se ha intentado acercar a los amantes de la música electrónica a artistas internacionales (Richie Hawtin, Carl Cox, Jeff Mills, Derrick May, Octave One, Chris Liebing, Marco Carola, Dubfire, Dave Clark o Agoria) como de la escena underground nacional (Cora Novoa, Edu Imbernon, Javier Redondo, Alvaro Cabana, Marc Marzenit o Los Suruba). La intención de los organizadores siempre ha sido que se pudiera disfrutar de grandes sesiones de música electrónica los domingos y a la luz del día, sin tener que trasnochar, ni preocuparse por la hora, ya que el evento termina a las 22.00 horas.

Este tipo de eventos siempre se ha pensado para gente de todo tipo de edades, para poder disfrutar con los amigos, pero también con la familia, creando , el concepto family friendly, en el que los niños pueden también disfrutar del evento disfrutarán tanto como los mayores, pero sólo hasta las 19,00 horas, momento en el que deben abandonar el recinto.

Precisamente pensando en los mas pequeños, se creó el Petit Brunch, que es el espacio del festival en el que mayores y pequeños compartir un mismo lugar, y disfrutar juntos de la música en directo y del sol. Las actividades de este Petit Brunch están pensadas para que disfruten en este espacio, originales y entretenidas. El objetivo es que disfruten de los hinchables, futbolines o talleres.

Artistas 2018. Tiga, Agoria, Edu Imbernon, Mike Gannu, Indira Paganotto, Javi Redondo, Henrik Schwarz, Âme, Soirse, Dixon, Tini, Trikk, Alvaro Cabana, Patrice Bäumel, Gui Boratto, Michael Mayer, Marvin & Gui, Gela, Derrick May, Dubfire, Nastia, IVA

Artistas 2017. Ada, Agoria, Alvaro Cabana, Avalon Emerson, Curses, Dan Ghenacia, Dasha Rush, Die Vögel, Dj Koze, Eagles & Butterflies, Erol Alkan, F-on, Factory Floor, Fairmont, Guti, JackWasfaster, Javi Redondo, Jeff Mill, Jennifer Cardini b2b Danny Daze, Jesse Calosso, Maayam Nidam, Magda, Marvin & Guy, Mathew Jonson, Moscoman, Narol MarGo, Oxia, Psyk, Sugar Free y The Martinez Brothers.

Barcelona 2018. Paul Kalkbrenner, Carl Cox, Agoria, Loco Dice, Matador, Paco Osuna, Cora Novoa, Martin Buttrich, Josh Wink, Dave Clark, Vitalic, Yaya, Los Suruba, Marco Carola, Hector Couto, Francisco Allendes, Hito, Richie Hawtin, Agoria, Kölsch, Laurent Garnier, Âme, Michael Mayer, Fabio Florido, Cuartero, Chris Liebing, Jeff Mills o Ellen Alien.

Barcelona 2017. (City) Black Coffee, Dekmantel Soundsystem, Roman Flügel, Maceo PLex, Joy Orbison, Michael Mater, Mind Against / (Park) Adriatique, Agoria, Andrew Weatherall, Catz N’ Dogz, Claude Vonstroke, Coyu, Dop, Dubfire, Edu Imbernon, German Brigante, Hot Since 82, M. A. N. D. Y., Marco Carola, Neverdogs, Octave One, Paco Osuna, The Martinez Brothers y Tiga, entre otros