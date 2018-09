Brunch In the Park Barcelona ofrece entradas gratis a cambio de limpiar la basura de Montjuic

Como parte de su programa ‘Compromís’ y en el marco del ‘World CleanUp Day’, Brunch In The Park hace un llamamiento masivo a través de sus redes sociales a voluntarios que quieran colaborar en limpiar la montaña de Montjuïc y para ello ofrecen 5 entradas gratuitas para sus eventos Brunch-in the Park Barcelona, Brunch-in the City y pase de temporada para Hivernacle Pop-Up (3 entradas) a cada voluntario que participe.

La organización ha estado firmemente comprometida con lo que es su casa desde hace más de 5 años, es por eso que es de su vital importancia el cuidado de una de las mayores áreas verdes de la ciudad y el respeto por la comunidad del barrio de Poble Sec. ‘Compromís’ engloba varias campañas de sensibilización tanto con el medioambiente como con sus vecinos, objetivos con los que trabajan cada día en sus redes sociales, con campañas de calle y donde involucran a su público en todas las acciones que hasta ahora han llevado a cabo.

Un programa e iniciativa pionera para un festival de tales características y alcance ya que no sólo crean ocio, sino que se involucran con su entorno de manera activa y comprometida, dan un valor añadido a todo lo que lo engloba y sensibilizan a su público para que se unan a las diferentes causas con las que apoyan económicamente y trabajan.

La limpieza se llevará a cabo por sectores que la organización con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y Trinijove han determinado como puntos claves y donde muchas veces no es posible abarcar por la gran superficie que tiene la montaña. Las personas se podrán apuntar a través de las redes sociales de Facebook e Instagram de Brunch-in the Park Barcelona, donde tendrán que rellenar un formulario y se les enviará el punto de encuentro, cada día el horario será de 9am- 15pm.

Desde sus inicios Brunch-in the Park Barcelona ha sido un festival sensibilizado con la sostenibilidad y el ‘Residuo Cero’. Desde hace más de 5 años han utilizado su propio sistema de vasos reutilizables re-cup, separado y reciclado los residuos generados tanto en barras, foodtrucks como en el área abierta al público, y esta temporada han dado un paso más adquiriendo máquinas especiales para triturar todas sus botellas de vidrio convirtiéndolas en arena que utilizan para sus ceniceros y paredes de disminución acústica, entre otras cosas. A esto se le suma la formación que dan antes de cada festival al personal que trabaja in situ para conscienciarles de que su trabajo siempre tiene que tener un impacto positivo con el entorno.