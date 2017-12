El periodista y criminólogo Nacho Abad sorprende con una nueva novela policíaca: ‘Sé que está viva’

‘Sé que está viva’ es un thriller de perfil criminal que narra con exquisito realismo cómo un hombre, encarcelado por el asesinato de su mujer y despreciado por la sociedad, lucha desde prisión por demostrar su inocencia. Él no la mató. El cadáver no apareció. Y Valentín, el protagonista, logra convencer al inspector de su caso para que la encuentre. En una búsqueda casi imposible en la que el investigador actúa movido por la curiosidad, con sus propios medios y fuera del procedimiento, se desarrolla una trama que desde las primeras páginas provoca un deseo imperioso de seguir leyendo.

Es una historia con una trama que atrapa y a un final sorprendente. Las críticas de los miles de lectores que ya la han devorado son unánimes: es un thriller policiaco imprescindible. Además, más de una decena de blogueros, sin adscripción a ninguna editorial, la recomiendan encarecidamente. Lo que se conoce como un éxito de crítica y público.

Muchas especialidades periodísticas disponibles… ¿por qué elegir Sucesos?

No elegí yo los sucesos, ellos me eligieron a mí. A lo largo de mi carrera he hecho, deportes, humor, política, corazón… y trabajado en todos los formatos posibles de radio, prensa y televisión. Finalmente me quedé en la pequeña pantalla hablando de crímenes y tribunales. Y ya son más de 15 años en esta especialidad.

Más de 15 años investigando crímenes y aportando información. Debe acabar afectando…

No es un mundo que te deje indiferente. Muchas veces conoces a las víctimas y absorbes su dolor, la indignación o la injusticia que les rodea. Es inevitable. Es como si una sombra de tristeza o de furia te cubriese, pero al final aprendes a blindarte emocionalmente para que los casos no te acompañen a casa, aunque no siempre lo logro.

¿Significa eso que en algún momento te has implicado demasiado? ¿Cuál es el caso que más te ha marcado?

Hay asuntos en los que te implicas más que en otros. Especialmente aquellos que tienen un recorrido muy amplio en el tiempo. Posiblemente la búsqueda de Marta del Castillo, que no se ha resuelto, sea el tema que más me haya afectado a nivel personal, porque además mantengo una relación estrecha con Antonio del Castillo y Eva Casanueva.

Por razones obvias trabajas muy cerca de investigadores y policías, ¿enemigo o aliado?

Yo no soy enemigo nunca, al revés, muchas veces puedo ser y he sido aliado, aunque de esto no quiero hablar mucho más porque forma parte del secreto profesional. En cualquier caso, creo que los investigadores se han dado cuenta que en esta sociedad de la comunicación, periodistas y agentes debemos convivir y es preferible hacerlo desde la colaboración que desde el enfrentamiento o la rivalidad.

Tradicionalmente, sin embargo, hay medios que tratan durante los procesos más mediáticos de manipular a la opinión pública. ¿Crees que en España somos más de hacer justicia o de ajusticiar?

En la novela, además de la historia que busca entretener y hacer disfrutar al lector como objetivo principal, hay una segunda capa en la que describo la realidad en nuestro país en este sentido, pero para eso hay que leerla. Sí te diré que todos deberíamos hacer una reflexión sobre lo rápido que condenamos de oído, sólo por la apariencia. En España, y no me refiero a los medios, sino a la gente, somos de despellejar al vecino.

Y de colectivizar la culpa, mejor ni hablamos…

Sin duda. Siempre es más fácil para la gente culpabilizar que exonerar.

‘Sé que está viva’ lanza, bajo la trama, ideas abstractas sobre el sistema judicial, las cloacas policiales, etc. ¿Hay algo de autobiográfico, de reivindicación pedagógica más allá de la historia?

Es imposible que algún detalle, algún rasgo de mi vida no se refleje en algún personaje, pero de una manera anecdótica. Hay críticas sociales, a los ancianos que viven solos y que son una carga para la sociedad, a la pérdida de principios, a la fractura de la familia cuando hay intereses de por medio, a la vanidad del ser humano, a la justicia, etc. Pero no con un ánimo pedagógico, sino que esas características forman parte de la identidad de los personajes, como en la vida misma, para que la novela sea cien por cien verosímil.

Tratas de una forma abierta la cuestión de la venganza. ¿Crees que es la razón principal que motiva el crimen?

Sin duda la venganza ha movido el mundo en más de una ocasión. Me viene ahora a la cabeza la historia del Conde de Montecristo, el libro de Alejandro Dumas. En realidad la novela está basada en un hecho real en el que Edmundo Dantés se llamaba en realidad Pierre Picaud, un hombre honorable con una vida confortable y que se iba a casar con una mujer rica. Sus amigos le denunciaron por envidia. Dijeron que era un espía británico y pasó siete años en la cárcel. Cuando logró salir se vengó. Pero hay muchos más móviles que pueden explicar un crimen: el robo, la ira, la codicia, el sentido de posesión…

¿Crees que hemos perdido la perspectiva sobre la maldad humana?

Creo que nuestra sociedad va muy rápida y no nos paramos a pensar en ello hasta que la maldad llama a nuestra puerta.

Yo afirmo que los malos nunca ganan…

Quizá yo sea un pesimista (jajaja) pero sostengo lo contrario: los malos ganan la mayoría de las veces. Por eso me gustaban la películas de James Bond, porque ganaba siempre él.

Recomienda ‘Sé que está viva’

A quienes les gusten las novelas de intriga, suspense, policiacas, con un toque de thriller negro, perfil psicológico de maldad en alguno de sus personajes, una trama trepidante en la que te llevas sorpresas cada pocas páginas, y quiera pasar un rato entretenido, le recomiendo que se compre ‘Sé que estás viva’ o que la regale en el día de Reyes. Seguro que acertará. Absténganse personas que tengan una vida ajetreada, porque el libro engancha tanto que no podrán soltarlo.