Norma Duval revela el pacto de silencio que mantiene con Carmen Sevilla, tres años después de su muerte: «Morirán conmigo»

Norma Duval siempre ha considerado a Carmen Sevilla mucho más que una compañera de profesión. La mítica actriz fue su madrina artística, su hermana mayor y una de sus amigas más íntimas, hasta el punto de que el cariño y la complicidad que compartían terminaron por convertirlas en familia. Es por ello que este viernes, 16 de octubre, fecha en la que la inolvidable artista habría cumplido 95 años, la vedette ha querido rendirle un emotivo homenaje a través de unas cariñosas palabras que ha concedido en exclusiva a COOL. Una recuerdo que vuelve a poner de manifiesto el profundo vínculo que las unía y que se mantuvo intacto incluso durante los años más difíciles de la vida de Carmen. Y es que cabe recordar que durante su última etapa, Norma denunció en varias ocasiones las dificultades que encontraba para poder visitarla en la residencia en la que permanecía ingresada mientras luchaba contra el Alzheimer que padecía desde 2009.

«La quería mucho, era como una hermana para mí. Fue muy importante en mi vida. Empecé a trabajar con ella, con Valerio Lazarov y con Augusto Algueró en el teatro. Y ahí nos hicimos grandes amigas. Hemos tenido siempre una relación absolutamente familiar. Todo lo que diga de ella es poco. Era una persona generosa, cariñosa, buena… Te lo digo de corazón», comenzaba a decir.

Añadía que tenía muchas anécdotas que había vivido con ella y que, a día de hoy, seguía recordando con especial cariño, pero que, aun así, prefería mantenerlas en la más estricta intimidad. «Esas morirán conmigo. Pero de verdad que son muy bonitas. […] Conocerla fue maravilloso. Y aunque había una diferencia de edad, encajábamos muy bien», contaba, haciendo hincapié en que con los padres de Carmen, doña Flora y don Antonio, también tenía muy buena relación.

Única es el adjetivo que utilizaría Norma si tuviera que describir con una sola palabra a Carmen. «Es un ser humano excepcional. Como artista maravillosa, pero como ser humano impresionante», señalaba. Sobre si las nuevas generaciones son conscientes de lo que significó Carmen Sevilla en el mundo del espectáculo de nuestro país, Norma lo tiene claro. «Es lógico que no, pero si la hubieran visto, les hubiera gustado, porque además artistas como ella son atemporales. Carmen Sevilla, Sara Montiel, Rocío Jurado… todas eran muy modernas. Pero bueno, todos tenemos el mismo destino. Y sabemos que nos va a recordar nuestra generación y, como mucho, la siguiente. Después, ya se te va apagando la estrella», decía.

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Para concluir, Norma contaba que ella fue muy feliz en su vida y que recordarla así es lo que más la complacía. Además, señalaba que sin duda, su amistad fue para ella «un regalo caído del cielo» y que si hoy pudiera felicitarla, le diría muchas cosas, pero sobre todo, «que nunca ha dejado de quererla».