Suplantan la línea telefónica de una heptagenaria de Altea y le estafan 76.620 € de su cuenta de débito

La Guardia Civil ha detenido a un varón y a una mujer de 22 y 33 años de edad, ambos españoles, como presuntos autores de una estafa bancaria a una heptagenaria de Altea (Alicante) a la que causaron un perjuicio económico de 76.620 euros a través de la suplantación de la línea telefónica de la víctima. A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de estafa y pertenencia a organización criminal. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en torno a la misma.

Una vez se hicieron con el control de la citada línea telefónica de la afectada, de 72 años y también española, los detenidos solicitaron tres tarjetas de débito bancarias vinculadas a la cuenta de la perjudicada. Con ellas, realizaron compras y transferencias empleando distintas identidades, teléfonos y direcciones. Todo ello, según fuentes del Instituto Armado.

La investigación de este caso arrancó a raíz de una denuncia de la propia víctima. La afectada manifestó la sustracción de un montante total de 76.620 euros de la cuenta bancaria.

Entre las operaciones investigadas por los agentes figuran 26.200 euros en un reloj de oro de alta gama retirado de una joyería de Alicante; más de 41.000 euros en dispositivos electrónicos y videoconsolas recogidos en establecimientos de diferentes provincias españolas; 9.915 euros ingresados en una plataforma de apuestas en línea y 2.415 euros en cinco monedas de oro.

En total, los agentes de la Guardia Civil que participan en la investigación han identificado hasta 14 pedidos de material tecnológico recogido por distintas personas, así como numerosas transferencias entre los supuestos implicados, lo que apunta a la existencia de una estructura organizada.

Las detenciones se han producido en Picasent, en Valencia; y en Vallecas, en Madrid. Ambos sospechosos han sido puestos en libertad. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Benidorm, en Alicante.