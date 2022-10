Puig aprueba una deducción de 100 euros para las hipotecas en pleno debate sobre las ayudas de la banca

El presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig ha vuelto a abrir otro melón -y ya van 2- en el seno del PSOE de Pedro Sánchez y en el propio Gobierno de España que Sánchez preside. Esta vez, a raíz la aprobación, dentro de la reforma fiscal, impulsada por el presidente valenciano, de una deducción de 100 euros para las hipotecas de quienes tengan una renta anual de hasta 30.000 euros de forma individual o conjunta de 47.000 euros. La medida ve la luz en plena reflexión de la presidenta del Gobierno Yolanda Díaz y la banca acerca de las medidas que para suavizar la subida de tipos de interés a las rentas bajas y medias, el azote que castiga sus hipotecas.

La reforma fiscal no está siendo un quebradero de cabeza para la oposición en territorio valenciano, que la ve claramente insuficiente para acabar con el «infierno fiscal» valenciano, agravado recientemente por el anteproyecto de ley de Cambio Climático, que incluye 3 nuevos impuesto y abre la puerta a otros en materia de Turismo. Pero sí genera un nuevo giro en sus relaciones con Sánchez y con el Gobierno de España. Ahora, en pleno debate acerca de cómo puede paliar la banca los efectos demoledores del aumento del tipo de intereses en rentas medias y bajas.

El Gobierno y el sector financiero habían planteado extender el plazo de amortización de los plazos hasta 5 años o, en términos de pago de recibo, 60 meses. Esta era la propuesta de la banca para ayudar a los clientes más vulnerables a hacer frente al incremento de esas hipotecas en un proceso que dirige Yolanda Díaz desde el ámbito gubernamental.

Parecía que Yolanda Díaz estaba firmemente decidida a inclinarse por esta opción, pero tal como publicó OKDIARIO el pasado viernes, las cosas han cambiado. Y Díaz parece ahora más próxima a la propuesta de Caixabank de congelar durante todo este año las hipotecas al conjunto de los españoles, porque con ello entendía que no sólo se podía echar una mano a los vulnerables, sino también a las clases medias, según dijo la propia Díaz.

La reforma de Puig, presentada conjuntamente por la vicepresidenta del Gobierno valenciano Aitana Mas (Compromís) y por el consejero socialista de Hacienda y consejero socialista de Hacienda Arcadi España, tiene el aval de los nacionalistas y de Podemos. Y plantea otra cuestión: la de suavizar el impacto de la subida de tipos a través de una deducción autonómica de un máximo de 100 euros para las rentas anteriormente descritas. Lo que se puede entender como una tercera vía o como un complemento a cualquiera de las otras 2, pero que abunda en la necesidad de los barones socialistas de aliviar la presión fiscal para tener alguna esperanza electoral.

No hay que olvidar que actualmente Puig está inmerso en una más que posible convocatoria electoral anticipada en territorio valenciano para distanciarse lo más posible de Pedro Sánchez ta como publicó OKDIARIO y que, en este sentido, ya ha dado un primer paso poniendo en marcha la maquinaria previa al proceso electoral, pero sólo dirigida a las papeletas de los comicios a las Cortes Valencianas. Por tanto, a las que deben servir para elegir a los diputados autonómicos, que son quienes finalmente deciden quién será el presidente los próximos 4 años. En ese contexto, es donde Puig acaba de abrir el nuevo melón.

Arcadi España fue preguntado tras la presentación de la reforma fiscal acerca de si se había consultado estas medidas al Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero, o al menos se le había puesto en conocimiento de las mismas. Y su respuesta no puede resultar más gráfica al respecto: «Nosotros, como un gobierno autonómico, tenemos nuestras propias competencias. No tenemos que pedir permiso, si me lo permiten. Hay una relación cordial. Se informa de los acuerdos y se habla con normalidad, pero como Generalitat Valenciana, en el marco de nuestras competencias, las ejercemos tal como entendemos que debemos de ejercerlas, pero por supuesto en un dialogo de cordialidad y diálogo permanente con el Ministerio de Hacienda. Por supuesto».