La presidenta de la Diputación de Castellón denuncia ser víctima de una suplantación de personalidad

La Diputación de Castellón ha interpuesto este viernes una denuncia ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castellón por la suplantación de la personalidad de su presidenta, Marta Barrachina, a través de correos electrónicos y de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp. A la vez, ha solicitado que cualquier correo que tenga como remitente a Marta Barrachina y resulte sospechoso sea comunicado al e-mail de sugerencias de esa misma diputación. La Diputación de Castellón ha comunicado, además, que ya ha tomado todas las medidas necesarias para mitigar este riesgo.

Según ha podido saber OKDIARIO, la alarma ha saltado en la Diputación de Castellón después de que dos funcionarios de la institución provincial recibieran sendos correos que tenían como remitente a Marta Barrachina y en los que se les solicitaban datos personales, como el número de teléfono móvil.

Una vez la presidenta de la Diputación de Castellón ha tenido conocimiento de los hechos, ha procedido a presentar la correspondiente denuncia ante el juzgado por suplantación de su identidad y ante la sospecha de que detrás de esa suplantación se escondiera un intento de fraude.

Además, la institución ha emitido un comunicado a fin de que llegara al máximo de personas posibles para que estuvieran advertidas del fraude que se estaba cometiendo y del que Marta Barrachina es víctima al tratarse de la persona cuya identidad se ha suplantado.

La Diputación de Castellón está firmemente decidida a llegar hasta el final en esta cuestión. Por ello, ha solicitado, además, que cualquier persona que reciba vía e-mail o a través de SMS, WhatsApp o cualquier otra vía que implique mensajería instantánea o redes sociales, lo transmita al correo [email protected]. El objetivo es evitar que cualquier persona pueda ser víctima de fraude o de otra suplantación de personalidad.

Marta Barrachina accedió a la presidencia de la Diputación de Castellón tras la victoria en las elecciones autonómicas y municipales de 2023 del Partido Popular en la provincia de Castellón, donde esta formación obtuvo mayoría absoluta para acceder a la institución. Se convirtió entonces en la primera mujer en presidir la citada Diputación. Y es muy reivindicativa en las políticas en defensa de la provincia.