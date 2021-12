Los 12.000 euros que cada inmigrante ilegal pagaba a la mafia transnacional desarticulada en España y Marruecos es casi lo que cuesta dar la Vuelta al Mundo en algunos cruceros. Es el precio de la inmigración ilegal.

En muchas ocasiones, nos preguntamos qué cuesta a cada inmigrante llegar a España tras numerosas penalidades. Las mafias, las grandes beneficiadas de ese tráfico ilegal de personal, hacen su agosto. La última operación de la Policía Nacional, que ha desarticulado una red transnacional en España y Marruecos nos puede dar una idea. Cada ‘ilegal’ pagaba 12.000 euros por su viaje. De ellos, 5.000 eran por la travesía entre Marruecos y España, etapa final tras un año cruzando parajes inhóspitos.

Pero no es posible, ni siquiera conociendo el precio de ese viaje, hacerse una idea del verdadero valor si no lo comparamos con otros precios: los que pagan los viajeros en España. Por ello, para conocer el precio de la inmigración ilegal, lo que cuesta a cada inmigrante ese viaje sin fin, hemos establecido una comparación con lo que vale dar la vuelta al mundo. Un sencillo vistazo a las webs que ofertan viajes, cruceros y destinos paradisiacos, permite hacerse una idea del beneficio que obtenía la mafia de tráfico ilegal de inmigrantes ahora desarticulada.

Mientras esos inmigrantes pasaban todo tipo de penalidades, en un viaje que duraba un año, hoy, se puede realizar un crucero de vuelta al mundo, de 52 días, partiendo de Estados Unidos con varias escalas y con todo tipo de lujo y comodidades. No llega a los 11.000 euros y pondría rondar los 12.000 con billetes de viaje de España a Estados Unidos ya de un nivel. Sin embargo, esos inmigrantes no encontraban tales comodidades. Y pagaban 12.000 euros por un viaje en el que no estaban seguros, ni siquiera, de llegar al destino.

De esos 12.000 euros, un total de 5.000 se destinaban a la travesía desde Marruecos a España en embarcaciones destartaladas y que no reunían las mínimas garantías de seguridad. Por esa cantidad, algunas agencias ofrecen rutas por China, viajes combinados de Nueva York y el Caribe o safari y ecoturismo. Si nos circunscribimos al Mediterráneo, el mar que los inmigrantes debían cruzar desde Marruecos a España pagando esos 5.000 euros de la travesía, los cruceros no se aproximan a ese precio y reúnen una enorme calidad y confort.

Es sólo una muestra del precio enorme que las mafias cobran por traer ‘ilegales’ a España y de la enorme deuda que muchos de esos inmigrantes acaban adquiriendo con esas mafias: tardan toda su vida en pagarla. Algunos, ni siquiera pueden hacerlo: fallecen en el intento de alcanzar las costas españolas.

Cuando llegan a España, si son detectados, quedan bajo la custodia del Ministerio del Interior. Cruz Roja se hace cargo de la atención sanitaria básica y, a continuación, es Sanidad la que efectúa las preceptivas pruebas PCR y evalúa su estado tras un recorrido largo, penoso y, según se ha visto, tremendamente costoso.