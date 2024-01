El PP valenciano obliga al PSOE a votar si respeta la libertad de las empresas para elegir su ubicación

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana obligará al PSOE, y de paso a Compromís, a retratarse acerca de la exigencia de Junts de multar a las empresas que abandonaron Cataluña por el procés y que ahora los independentistas quieren obligar a volver so pena de castigo económico.

En la misma línea manifestada este miércoles por el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, el PP ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el parlamento autonómico. Esa iniciativa incluye el compromiso de respetar la libertad de cada mercantil para elegir su ubicación y tiene por objeto que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez no cambie la ley de sociedades para forzar a esas empresas otrora catalanas, ahora valencianas, a retornar a Cataluña.

Casi mil empresas catalanas ya son valencianas

La cuestión de fondo es la siguiente. Tras el procés, un total de 974 empresas catalanas se han instalado en la Comunidad Valenciana. Y ello, porque tras el 1-O, miles de empresas decidieron salir de Cataluña. Cada una, emprendió el camino hacia donde consideró que mayores ventajas tenía para desarrollar su actividad. Cerca de 1.000, las citadas 974, se decantaron por la Comunidad Valenciana, donde han permanecido sin mayores problemas hasta hace unos días.

Y, en concreto, hasta que Junts, desde su nueva posición legislativa de privilegio como socio de referencia del PSOE de Pedro Sánchez, ha solicitado que se multe, precisamente, a las empresas que se marcharon a causa del procés de Cataluña en caso de que esas mismas empresas se nieguen a regresar.

El Gobierno de Mazón se teme que el Ejecutivo de Sánchez tampoco resistirá este envite de sus socios independentistas. Y que terminará por ceder más hoy que mañana, porque sólo cediendo puede alargar unos meses la legislatura. Y, ante esta situación se está preparando en todos los frentes para dar respuesta.

Así, el Gobierno de Mazón va a poner en marcha un plan de estabilización para el asentamiento de nuevas mercantiles en territorio valenciano y el refuerzo de las ya ubicadas. Y, también, se va a movilizar en el ámbito jurídico.

De hecho, presentará un recurso de inconstitucionalidad si existe la más mínima amenaza o acción encubierta en caso de que a una sola de las 974 que eran catalanas y ya son valencianas se las intente obligar a que regresen a Cataluña.

Mazón activa el frente legislativo en defensa de las empresas

Y, otro de esos frentes es el legislativo. Por tanto, las Cortes Valencianas. Allí, los populares han registrado este martes una Proposición No de Ley (PNL), que básicamente reclama tres cuestiones: respeto a la libertad de las empresas ya localizadas en la Comunidad Valenciana para que puedan continuar en ese mismo territorio, que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez no actúe contra unas comunidades autónomas, privilegiando otras y, finalmente, que no se cambie la ley de sociedades a petición de los independentistas catalanes de Junts par que las empresas que decidieron libremente ir a la Comunidad Valenciana no tengan que regresar forzadas a Cataluña.

Esta PNL ha sido tramitada por el procedimiento especial de urgencia porque el PP quiere y así lo ha manifestado este miércoles su portavoz parlamentario Miguel Barrachina que ésta sea la primera iniciativa que se debata este 2024 en la sede parlamentaria autonómica. Prueba de que los populares consideran este asunto como realmente grave.

De hecho, uno de los objetivos del actual Gobierno valenciano y de iniciativas como la eliminación de grasa en la Administración, la burocracia cero o la bajada de impuestos es el de favorecer el incremento en la implantación de empresas en territorio valenciano, porque el Gobierno de Mazón entiende que esto supone generación de riqueza para el territorio y creación de puestos de trabajo. Y en esa dirección está dirigiendo sus esfuerzos tanto en Hacienda como en Industria y en Empleo.

El pacto PSOE-Junts

Este miércoles, Miguel Barrachina ha recordado que el pacto entre PSOE y Junts establece, entre otras cuestiones, «un plan para favorecer el regreso a Cataluña de las empresas que se fueron».

Y, a partir de ahí se ha preguntado cómo se van a posicionar tres de los principales baluartes del PSOE valenciano: Diana Morant, ministra de Innovación y candidata de Sánchez para aspirar a la Generalitat; Alejandro Soler, que puede convertirse en el próximo secretario general de los socialistas valencianos, y Ximo Puig, actual secretario general de los socialistas valenciano y senador.

Según ha manifestado Miguel Barrachina, la duda actualmente estriba en que «viendo que Junts no engaña a nadie, pero Sánchez engaña a todos», según el propio Miguel Barrachina, qué va a hacer Diana Morant «como ministra cuando Sánchez intente cumplir con lo firmado por Junts para favorecer la salida de empresas valencianas, qué va a hacer Alejandro Soler en el Congreso de los Diputados o qué votará el todavía secretario general del PSPV Ximo Puig en el Senado».