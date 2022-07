El ‘plan de alianzas estratégicas’ de la Sanidad valenciana que dirige el consejero Miguel Mínguez en el gobierno que preside el socialista Ximo Puig supone un cheque en blanco para que las gerencias de los departamentos de salud lleguen a acuerdos para el traslado de personal sin su consentimiento, desincentiva a los trabajadores y provocará un éxodo de profesionales a otras autonomías. Este es el veredicto de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) al documento de la citada consejería, a la que ha reclamado además que «en lugar de maltratar a los profesionales los incentive con mejores condiciones laborales y retributivas».

El conflicto de Ximo Puig con los sindicatos de Sanidad valencianos crece cada día en pleno verano. El detonante ha sido el denominado ‘plan de alianzas estratégicas’. Un documento que les fue presentado sin negociación previa y en el que la Consejería de Sanidad abre la puerta a que los profesionales puedan ser obligados a cubrir plazas de difícil cobertura si no hay voluntarios para ello.

Esta circunstancia provocó el rechazo casi unánime -sólo un sindicato se abstuvo- en la Mesa Sectorial de Sanidad a la propuesta del Gobierno de Ximo Puig y ha enconado, más si cabe, los ánimos de los trabajadores. Porque los profesionales sanitarios ya están al límite cuando ni siquiera se ha cumplido la primera quincena del verano. Están cubriendo a base de un enorme esfuerzo las necesarias vacaciones de un tercio de la plantilla.

‘Cheque en blanco’

En ese contexto, cada día que pasa, los sindicatos hayan más lagunas en el proyecto de Ximo Puig. Ahora, ha sido CSIF el que ha puesto sobre la mesa un nuevo argumento: considera que el ‘plan de alianzas estratégicas’ es «un cheque en blanco para que las gerencias de los departamentos de salud lleguen a acuerdos para el traslado de personal sin su consentimiento» y reclama que se abra una negociación porque, al contrario que la Consejería de Sanidad, piensa que lo que ya abiertamente se denomina como ‘traslado forzoso’ desincentivará a los trabajadores e incrementará, con ello, el éxodo a otras Comunidades que, ante la escasez de facultativos que existe en España, los recibirán con los brazos abiertos.

Se da la circunstancia de que la Consejería de Sanidad elaboró un plan de vacaciones para este verano que incluía la contratación de 890 médicos y lo presentó a solo 5 días del inicio del verano. Hasta la fecha, se desconoce cuántos de esos médicos han podido ser contratados porque la Consejería no ha ofrecido las cifras, pero lo que sí está claro, porque así lo reconoció Miguel Mínguez en las Cortes Valencianas es que no ha podido ser cubierto porque no hay médicos.

Bajas covid

La pasada semana, un total de 1.026 profesionales de la Sanidad Pública valenciana estaban, además, de baja, afectados por la nueva ola covid. Hay centros de salud en que hay más de un profesional ausente por este obligado motivo, lo que sumado a las vacaciones y a la llegada masiva de visitantes ha generado una sobre saturación del sistema.

CSIF sostiene que el planteamiento de la Consejería de Sanidad sobre el citado plan no tiene en cuenta ni a los profesionales ni a sus pacientes. Ante esta situación, que amenaza ya en convertirse en un conflicto muy profundo, el sindicato recuerda que la Generalitat cuenta con una herramienta, el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, y que en lugar de utilizarla «ha echado mano de la improvisación». Y denuncia que esa manera «generalizada» de actuar está generando otros problemas, que OKDIARIO también ha reflejado: los impagos al personal residente, los denominados MIR R-1 -residentes de primer año- y la falta de médicos SAMU.

Hay que recordar que, como publicó OKDIARIO, otro sindicato, en este caso CESM-CV, que conforman médicos, ya ha puesto a trabajar a sus servicios jurídicos: irá a los juzgados en el momento en que uno solo de sus miembros sea obligado a cubrir una plaza de difícil cobertura y quiere tener listo con antelación el recurso que piensa presentar en instancia judicial.