'PAÍSES CATALANES' Pere Aragonés presume del «impulso» al catalán y de defenderlo también en el «País Valenciano»

Menos de tres meses después de brindarse a defender y promover el catalán en la Comunidad Valenciana, el presidente de la Generalitat de Cataluña Pere Aragonés ha presumido del impulso a esa lengua y de que la Generalitat, que él mismo preside, lo defiende, también, en las Islas Baleares y el País Valenciano, entre otros territorios, que son los que conforman el sueño del independentismo: los países catalanes.

Ha sido en el acto de entrega de las medallas de oro de la Generalitat de Cataluña, a última hora de la tarde de este jueves, donde la cantante María del Mar Bonet y Eliseu Climent, dos de los premiados, se han referido también a esta cuestión y han utilizado expresamente el término países catalanes.

En concreto, María del Mar Bonet, en su intervención ha sostenido que: «La lengua catalana es el alma de los países catalanes donde he nacido y me he formado como persona». En tanto que Eliseu Climent ha dejado claro que la citada medalla de oro: «Representa, en un momento políticamente complicado en el País Valenciano, Cataluña Norte, Islas Baleares y Cataluña, energía positiva para seguir trabajando por la cultura en los países catalanes».

Ambas frases están recogidas en otras dos publicaciones de la Generalitat Cataluña en su perfil de X, antiguo twitter, y han sido retuiteadas por el presidente catalán, el citado Pere Aragonés.

En otra publicación del perfil de X de la Generalitat de Cataluña, se ha destacado una frase del citado Pere Aragonés en ese mismo sentido, en la que sin citar expresamente los países catalanes, afirma que «hacer avanzar el catalán es avanzar como nación». Y agrega: «Más que nunca, estamos dando un gran impulso al catalán, defendemos la lengua en todas partes, también en las Islas, el País Valenciano, la Cataluña Norte y la Franja, y trabajamos por fortalecer el uso social del catalán».

Por tanto, una alusión a dos de los baluartes que el independentismo considera esenciales en esos países catalanes: el territorio y la lengua.

Posteriormente, Pere Aragonés ha reforzado desde su propio perfil de la misma red social ese mensaje con otro que va en la misma dirección: «La nuestra es una lengua integradora, con muchos acentos, que nos hermana de Salses a Guardamar y de Fraga a Mahón».

Guardamar es una localidad en la que se habla valenciano, no catalán, y que está encuadrada en la castellano parlante Vega Baja del Segura, en Alicante. Y, para los independentistas, constituye el límite sur de los ya mencionados países catalanes.

La exaltación del catalán de Pere Aragonés se contrapone frontalmente con las ideas del Gobierno valenciano, que tiene previsto aprobar una ley de señas de identidad que marquen claramente la personalidad de este territorio, diferenciado de Cataluña y Baleares, y que está trabajando para aplicar también en los colegios la libertad lingüística frente a las imposiciones del Ejecutivo anterior, el presidido por el socialista Ximo Puig.

En los años en que los socialistas han gobernado tanto en la Comunidad Valenciana como en Baleares, los gobiernos de ambos territorios han llegado a establecer una plataforma audiovisual conjunta con Cataluña y dirigida desde esta última autonomía, con contenidos compartidos, pero en habla catalana.