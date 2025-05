Mazón hace equipo con Diputación y ayuntamientos frente a la DANA mientras el Gobierno se borra

Carlos Mazón ha rubricado este lunes con la Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) la constitución de la comisión mixta para impulsar y coordinar las acciones de reconstrucción tras la DANA de este 29 de octubre. Una iniciativa que el presidente valenciano propuso inicialmente al Gobierno de España, pero que a la vista del silencio del Ejecutivo se ha conformado sin él. Aunque «será bienvenido en el momento que quiera», según ha explicado Mazón.

Se da la circunstancia de que mientras el Gobierno de Sánchez tardó sólo 11 días en constituir una comisión mixta con el Ejecutivo canario cuando sucedió la catástrofe del volcán de La Palma, por el contrario, en Valencia, sigue ofreciendo la callada por respuesta cuando han transcurrido más de seis meses desde la DANA y ha habido varias propuestas del Gobierno valenciano para que la citada comisión se llevara a cabo.

Mazón ha explicado que la colaboración que el Gobierno valenciano viene reclamando del de España es «una necesidad elemental, no política». Y ha advertido que si no hay colaboración en una materia tna sensible como la reconstrucción tras la DANA: «Habrá duplicidades, trámites interminables y retrasos».

La nueva comisión mixta será la encargada de recoger las peticiones de las actuaciones que se deban acometer en materia de reconstrucción. Además, proporcionará asesoramiento administrativo y técnico y facilitará la adopción de acuerdos entre municipios.

Se trata de una estructura permanente. La comisión mixta, como se ha dicho, será la herramienta con la que planificar, coordinar e impulsar las medidas que adopten las administraciones en el ámbito autonómico y provincial para afrontar la reconstrucción.

Estará presidida por el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Francisco José Gan Pampols. La compondrán el secretario autonómico, el presidente de la Diputación de Valencia, la presidenta de la FVMP y la directora general de Coordinación y Seguimiento.