Máximo Buch dijo por email que Gedesco ganó 38,5 millones con la financiación de Stator

El ocho de Noviembre de 2022, Ernesto Bernia manda un correo electrónico a la Dirección Financiera del Grupo Gedesco, con copia a Máximo Buch, en que dice que la financiación facilitada por el Grupo Gedesco a Stator ha sido a esa fecha, de más de 570 millones de euros e igualmente manifiesta que eso produciría un beneficio a Gedesco de 38,5 millones de euros, ya descontados los costes de la financiación para Gedesco.

Menos de un mes después, el 1 de Diciembre, y dentro del acuerdo transaccional que Buch y Bernia habían pactado con JZI, manifiesta ante notario que Gedesco emitía pagarés falsos para financiar inversiones ruinosas, como OMBDUS, lo que había perjudicado su cuenta de resultados.

¿Cómo es posible que diga esto si un mes antes, se jactaba ante la dirección financiera de Gedesco que con las financiaciones que Gedesco había concedido a Stator, obtendría 38,5 millones de beneficios?

Pues hay que ponerse en situación para entenderlo con toda claridad.

En Marzo de ese año, JZI presenta una demanda en Nueva York, contra Stator (Buch y Bernia en aquel momento) y otros, en reclamación de 80 millones de euros. Esta demanda tiene como único objetivo desprestigiar a Aynat, García y los antiguos representantes de JZI en Europa.

Pero como se basa en una ficción, el fondo Carlyle, que era codemandante en aquella demanda de Nueva York, investiga y comprueba lo que se dice en la demanda y llega a la conclusión de que es un embuste por lo que desiste de la demanda; cesando además a JZI en la gestión de sus fondos en Europa y designando a Groth y Rueda, que eran codemandados en Nueva York, en su sustitución.

Pero a raíz de esta demanda, y analizando las actuaciones de Buch y Bernia en Stator, para preparar debidamente la contestación, se descubrió que Buch y Bernia se habían pasado a sus empresas patrimoniales, acciones y participaciones de filiales del Grupo Stator no poniendo ni un Euro para su pago, sino acordando reparto de beneficios para hacer una ficción de pago.

Todo ello, tanto la adquisición de las acciones y participaciones, como el reparto de beneficios, hecho a espaldas de los Consejos de cada sociedad, como han reconocido ambos en declaraciones judiciales.

Acorralados por los hechos que hemos narrado, Buch y Bernia llegan a un acuerdo con JZI en que se comprometen a decir que el único culpable de la debacle de Gedesco es Aynat y que JZI no gestionaba nada. Y a cambio de ello, desistirían de ellos en la demanda de Nueva York y se ayudarían en todo mutuamente en cualquier acción judicial. Y paralelamente llegan a un acuerdo liquidatorio con el fin de repartirse Stator dejando fuera de este reparto a Aynat y demás socios minoritarios.

Pero Máximo Buch manda por error un email a Aynat en vez de a su letrado y queda al descubierto esta maniobra, por lo que muchas de las actuaciones judiciales que querían beneficiar con estas actividades, han sido imposibles.

Ello ha hecho, entre otras cosas, que JZI haya tenido que desistir contra todos en la demanda de Nueva York, ante el temor de que se presentara allí este documento; y que en un arbitraje instado por Buch y Bernia el árbitro les acuse de mentir y les imponga las costas por más de 150 mil euros.

Fuentes jurídicas próximas a Antonio Aynat se preguntan: “¿Era necesario cargar tanto las tintas como para decir que Aynat emitía pagarés falsos para beneficiar a empresas como OMBDUS? Pues era más que necesario para JZI, porque estaban esperando dos Sentencias en procedimientos civiles y trataban de conseguir que condenaran a Aynat y no a JZI”.

De nada les sirvieron tampoco estas manifestaciones, pues en el Juzgado de lo mercantil 13 de Madrid, en enero de 2024; y dos meses después el Juzgado de Instancia 99 de Madrid, sentenciaron que era JZI realmente quien obligaba a todas las empresas en que tenía mayoría a emitir papel de colusión para financiar sus inversiones, y no Aynat; lo que habría sido imposible, además, por cuanto en muchas de las empresas implicadas Aynat no tiene ninguna participación así que no tenía modo de influir en ellas para estas maniobras.

A las empresas cuyos Consejos de Administración dominaba JZI, dicen estas Sentencias, les obligaba, entre otras cosas, a crear papel de colusión para financiarse unas a otras, sin poner ellos en riesgo su capital y en perjuicio de los pequeños inversores y de los fondos que administraban, a los que han perjudicado enormemente.

A raíz de estas Sentencias, ya han empezado las reclamaciones civiles y penales contra Zalaznick que la semana pasada tuvo que declarar ante un Juzgado de Instrucción de Majadahonda en calidad de investigado. Que es, evidentemente, lo que trataba Zalaznick de evitar queriendo culpar de estas maniobras, presuntamente delictivas, a Aynat para que fuera él quien tuviera que aguantar las consecuencias judiciales y económicas de estas acciones.

Y las ayudas que quería prestar Zalaznick en compensación a Buch y Bernia, también han quedado seriamente perjudicadas al conocerse estos acuerdos transaccional y liquidatorio; pues se les ha obligado a presentarlos en cada Juzgado y así se ha desenmascarado el motivo de las declaraciones vertidas por cada uno en favor de los otros. “Nadie puede entender que digan a sus abogados una cosa para que los defienda y que luego digan lo contrario ante Notario, hasta que ven los acuerdos firmados entre Buch, Bernia y JZI” afirman las misma fuentes.

