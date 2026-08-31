Un marroquí se encierra en una vivienda de Anna (Valencia) y le prende fuego tras bloquear la puerta

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un varón de 36 años de origen marroquí por prender fuego a una vivienda en Anna (Valencia). Los hechos, que se han conocido este lunes, se produjeron el pasado día 23 de este mes de agosto. Varios vecinos de la vivienda incendiada necesitaron ser atendidos en un centro sanitario.

Los agentes que redujeron al autor del incendio sufrieron, además, quemaduras leves. Y necesitaron forzar la entrada en la vivienda de segunda planta en cuyo interior se hallaba el citado varón marroquí, luego detenido. Este último, según el Instituto Armado, estaba arrojando enseres, como colchones y objetos textiles, a las llamas en el momento en que los agentes lograron acceder a la vivienda.

Lo que apuntaba a ser un domingo más de un caluroso verano en Anna, una localidad de 2.600 habitantes ubicada en la comarca del Canal de Navarrés, en Valencia, se tornó en una jornada que pudo resultar catastrófica. Un individuo de origen marroquí se encontraba en el interior de su vivienda en llamas, con la puerta cerrada y con el humo emanando por debajo de la misma hacia el exterior.

Los agentes, que procedían del puesto principal de Canals, efectuaron varios intentos de llamada. No obtuvieron respuesta. Finalmente, optaron por derribarla. Estaba cerrada con llave desde el interior. Dentro, había una gran cantidad de humo, fuego y lo que la Guardia Civil califica de «un gran incendio». También, un hombre que, como se ha dicho, lanzaba colchones y objetos textiles que impedían que las llamas se desvanecieran. Los agentes procedieron a sacarlo, reducirlo y engrilletarlo.

Pero la situación se había tornado crítica. Al punto que los propios guardias civiles, con la ayuda de varios vecinos y utilizando cubos de agua, mangueras y el extintor que portaban en el vehículo oficial, intentaban apagar el fuego, finalmente extinguido antes de la llegada de los bomberos.

En la primera planta de la vivienda residía el propietario de la misma junto a su familia. Sus vidas podrían haber corrido un serio peligro de no mediar la intervención de la Guardia Civil. El autor quedó detenido en custodia por los agentes en el hospital, donde tuvo que ser atendido por haber sufrido, también, quemaduras. Se le atribuye un delito de incendio con peligro para la vida o integridad física y otro de daños.