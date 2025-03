Manos Limpias se persona en la causa de la DANA con una querella contra el presidente del Júcar

El sindicato Manos Limpias se ha personado en la causa de la DANA a través de una querella contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar Miguel Polo. La causa se encuentra actualmente en el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja. La querella de Manos Limpias había sido presentada en el Juzgado de Instrucción 2 de Valencia, que se ha inhibido en favor del 3 de Catarroja, por lo que el sindicato Manos Limpias emprenderá allí sus actuaciones.

José María Bueno, el abogado del Secretario Autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, investigado en la causa, que ha llevado también la dirección jurídica de diferentes casos de Manos Limpias, ha manifestado, puesto en contacto con él, que «no conocía que Manos Limpias se fuera a personar». Y ha explicado que, en todo caso, lo hará con otros abogados distintos de mí, porque en este asunto yo defiendo exclusivamente a Emilio Argüeso».

Bueno ha explicado que el no no conoce, tampoco, las denuncias o querellas de Manos Limpias ni del resto de la causa, porque «no nos han permitido todavía acceder a las mismas».

Por otra parte, la magistrada que dirige las diligencias previas en torno a este caso, ha rechazado incorporar a la causa todos los audios de las llamadas recibidas en el teléfono de Emergencias 112 el día 29 de octubre, conocido como el día de la DANA. Y ello, porque supuestamente podría producirse una injerencia en el secreto de las comunicaciones. Si bien, ha acordado que en caso de que existiera consentimiento por parte de los llamantes a Emergencias no se produciría esa intromisión, según EP.

La juez tiene ahora ante sí un importante trabajo. Sobre todo, a raíz del último escrito enviado por la defensa de Emilio Argüeso, en el que sugiere que la juez de Catarroja puede carecer de competencias para dirigir esta investigación, como ha adelantado OKDIARIO.