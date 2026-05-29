Llorca incrementa el presupuesto valenciano a 33.305 millones con 8 de cada 10 € para gasto social

La Generalitat Valenciana contará con un presupuesto récord para este año 2026 de 33.305 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 3,1% sobre las cuentas del curso anterior, el de 2025. O, lo que es lo mismo, 1.014 millones más. De esos 3.305 millones, 8 de cada 10 euros estarán destinados a gasto social. Especialmente a Sanidad, que alcanza casi un tercio de la cifra final, 9.453 millones de euros, y a Educación, 7.749 millones, con un incremento del 6,2% respecto a 2025. Crece esta partida en 450 millones respecto a 2025. Se trata de una partida, esta última, en la que se recogen las reivindicaciones pactadas con los sindicatos y que elevan el gasto por alumno hasta los 7.600 euros, para convertir a la Comunidad Valenciana en la tercera de España en este apartado. Las cuentas, con sus correspondientes enmiendas, serán aprobadas el 22 de julio por las Cortes Valencianas. Y, en septiembre, estarán plenamente operativas.

Los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para este 2026 han sido presentados este viernes en el Palau por el presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, y su conseller de Hacienda, José Antonio Rovira. Ambos llevan seis meses en sus actuales responsabilidades. En ese tiempo, suman haber puesto en marcha varias deducciones fiscales y, ahora, una reforma fiscal, que está incluida en estas cuentas y se presentará en unos días, con un ahorro de 400 euros por cada familia de la Comunidad Valenciana.

En materia fiscal, además, el lunes 1 de junio, en 72 horas, entran en vigor dos nuevas rebajas fiscales. Una, del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, que baja del 10% al 9%, lo que generará un ahorro a los valencianos de 90 millones de euros. Y otra, de Sucesiones y Donaciones (herencias), con una bonificación del 25% para hermanos, tíos y sobrinos, con un ahorro estimado de 28 millones de euros.

El anteproyecto de presupuestos ha sido aprobado este viernes por el pleno del Consell. Luego, el pendrive con las cuentas ha sido entregado a la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, para iniciar la tramitación parlamentaria. Y, ya por fin, al mediodía, han sido presentados en el Palau.

En su traducción política, suponen un doble varapalo al Gobierno de Pedro Sánchez por dos motivos. Uno, porque PP y Vox han sido capaces en esta autonomía de elaborar tres presupuestos desde 2023, que es el mismo año de los últimos presupuestos de Sánchez. Y otra, porque las cuentas valencianas incluyen una reforma fiscal que supondrá, como adelantó OKDIARIO, un ahorro de 400 euros casi lineales a todas las familias valencianas. Precisamente, para contrarrestar el denominado infierno fiscal de Sánchez.

Además, incluyen también como prioridad la vivienda y un impulso a las políticas relacionadas con los jóvenes. Entre ellas, precisamente, la vivienda. Por tanto, las cuentas ponen el acento en la bajada de impuestos, la familia, la vivienda y los jóvenes.

En lo político, estos presupuestos son fruto del pacto alcanzado por PP y Vox. Un acuerdo que permitirá, de facto, llegar a final de legislatura con los deberes económicos cumplidos. El pacto entre PP y Vox es el tercero que se cierra en tres años en la Comunidad Valenciana para aprobar los presupuestos.

En paralelo a la presentación de las cuentas, Vox ha recordado que las tres prioridades para apoyarlas son la reducción de impuestos, la vivienda y la prioridad nacional. Y su síndico, José María Llanos, ha advertido que van a perseguir «el despilfarro en las subvenciones y en la duplicidad de organismos». De facto, como el propio Llanos ha destacado, se trata de seguir la «línea de recortes» al gasto superfluo que la formación ya fijó para apoyar la investidura de Pérez Llorca.

Además de todo ello, las cuentas de la Generalitat para 2026 tienen un componente reivindicativo, porque se trata de un presupuesto récord en un contexto marcado por la infrafinanciación. De facto, como ha recordado Rovira, se trata del territorio peor financiado de España.