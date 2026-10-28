Una joven alicantina busca a su hermana que viajaba en el AVE de Madrid a Sevilla: «Vagón 8, no damos con ella»

«Mi hermana Adriana estaba en el tren RENFE Madrid-Sevilla. Vagón 8. No damos con ella. Cualquier información se agradece». Con este desesperado mensaje a través de las redes sociales, una joven alicantina ha comenzado este miércoles la búsqueda de su hermana. Esta última hacia el trayecto Madrid-Sevilla con Renfe. Por tanto, en uno de los trenes que se ha visto implicado en el trágico accidente. El caso de Adriana es paradigmático del de todos esos viajeros y viajeras a los que siguen buscando sus familiares en una jornada trágica y repleta de dolor e incertidumbre.

Adriana había realizado sus estudios de enseñanzas medias en el colegio Inmaculada Jesuítas de Alicante. Este centro es uno de los más conocidos en la ciudad. La propia joven era también conocida en ese colegio, donde había efectuado labores de monitora, además de estudiar. Hasta el punto de que este miércoles, tras conocer lo sucedido, compañeros y compañeras del colegio de los Jesuitas de Alicante no solo se enviaban mensajes entre sí, sino que en algún caso rompían en lágrimas cuando se les preguntaba por ella.

Este miércoles, tal como ha publicado OKDIARIO, un tren de Iryo ha colisionado a las 08:48 horas con un AVE entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda, en la línea Madrid-Sevilla, dejando al menos 68 muertos y decenas de heridos, 15 de ellos en estado grave. En el Iryo viajaban 146 pasajeros, entre ellos un bebé, mientras que el AVE trasladaba a 397 personas.

Según las primeras informaciones, un tren de alta velocidad (AVE) de Renfe ha impactado contra un iryo que se encontraba detenido entre las citadas localidades. El siniestro se ha registrado a las 08:48 horas, según ha informado Iryo, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla ha chocado con el tren Iryo 6076 que iba por delante, causando el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo. Tras el impacto, dos coches han caído por un terraplén y los vagones han quedado completamente calcinados.

A partir de ese momento, el rastro de Adriana ha desaparecido. Y ha sido su hermana quien ha llevado el grado de lógica preocupación de la familia, a las redes sociales para intentar al menos recabar datos sobre ella. Esa búsqueda es la que está en marcha ahora. Luego, han trascendido algunos datos sobre la indumentaria, chaqueta y pantalón azul. Y hasta el perfil de X han llegado mensajes de ánimo. Pero no ha trascendido que hubiera sido hallada.