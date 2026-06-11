El director de Transparencia de Pérez Llorca, operado de urgencia de un ictus tras ser imputado en el ‘caso Azud’

Jorge Bellver, el director general de Transparencia de la Generalitat Valenciana, ha tenido que ser intervenido de urgencia tras sufrir un ictus. El popular, imputado en el caso Azud, presentó este miércoles su dimisión al presidente autonómico, Juan Francisco Pérez Llorca. Sin embargo, su renuncia todavía no está oficializada.

Bellver remitió también una carta al PP de la Comunidad Valenciana en la que solicitaba la suspensión temporal de militancia. Una decisión adoptada 48 horas después de que el Comité de Derechos y Garantías y el PP valenciano del PP le abrieran expediente informativo.

Cabe recordar que el caso Azud es una trama corrupta que pagó supuestas mordidas a cambio de favores urbanísticos. El caso arrancó en el Ayuntamiento de Valencia, donde se investiga el presunto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública por adjudicatarias que habrían efectuado facturas ficticias, pero la investigación se ha extendido a otras cuestiones. Entre ellas, a una presunta financiación irregular de los socialistas valencianos en la campaña de las elecciones al Ayuntamiento de Valencia en 2007 y a las generales de 2008 en esa misma circunscripción.

En octubre de 2025, el titular de Instrucción 13 de Valencia, el mismo juzgado que instruyó las diligencias previas del caso del supuesto encubrimiento de los abusos del que fuera marido de Mónica Oltra, citó a declarar en calidad de investigado a Jorge Bellver, dentro del caso Azud.