El Gobierno presume de eximir impuestos de la DANA tras 2 años pidiéndolo el Consell y el sablazo de 2025

Tras la DANA, el Gobierno valenciano reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez la exención de impuestos para las ayudas autonómicas por la DANA. Fue una petición reiterada en el tiempo. Al punto de que el propio Pérez Llorca se la reclamó personalmente a Sánchez en el transcurso del encuentro de ambos en Moncloa el pasado 17 de diciembre. Sin embargo, la sorpresa del Consell ha sido enorme cuando la actual comisionada de Sánchez para la reconstrucción tras la DANA, Zulima Pérez, ha trasladado que las novedades de la campaña de la renta de 2025 incluyen la exención de la tributación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de esas mismas ayudas. El anuncio de Zulima Pérez se produce, también, después de que justo en el primer año tras la mortífera catástrofe, 2025, la Hacienda estatal cobrara a empresas y particulares de la provincia de Valencia 2.371 millones más en impuestos, como ha publicado este domingo OKDIARIO.

De hecho, tal como publicó OKDIARIO aquel 17 de diciembre y consta en la hemeroteca, tras la reunión entre Pérez Llorca y Pedro Sánchez, el presidente valenciano trasladó también al del Gobierno que las ayudas a la DANA del Gobierno de España «no pueden tributar». Sánchez mantuvo entonces que ese tema «en la comisión mixta se va a tratar».

Pero, ha sido la alta comisionada para la reconstrucción tras la DANA del Gobierno de propio Sánchez quien lo ha arrogado directamente a ese mismo Ejecutivo. Se da la circunstancia de que la alcoyana Zulima Pérez, nombrada en agosto de 2025 alta comisionada para la reconstrucción tras la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024, es la misma persona que plantó a decenas de alcaldes en la primera reunión del grupo más importante de trabajo, el de obras hidráulicas de la comisión mixta Gobierno-Generalitat, para hacerse la foto, precisamente, con el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en la toma de posesión de este último. Zulima Pérez, según aseguraron entonces a OKDIARIO hasta dos fuentes distintas, excusó su asistencia a través de la secretaria de la comisión, pero sin dar explicación alguna del motivo de ausencia.

Por su parte, el conseller de Hacienda del Gobierno valenciano, José Antonio Rovira, ha sentenciado que la medida «llega tarde». Y ha recordado, a su vez, que en la renta de 2024, estas ayudas «sí tributaron pese a que la Generalitat reclamó al Gobierno central la exención».

En este sentido, José Antonio Rovira ha destacado que «al cambiar el criterio», el Gobierno de Pedro Sánchez «no solo asume la petición que le hizo Pérez Llorca en diciembre, sino que reconoce que su decisión en la renta de 2024 fue inadecuada, perjudicó a pymes y autónomos y la solución sólo era cuestión de voluntad política».

De hecho, en febrero de 2025, el Gobierno valenciano, entonces presidido por Carlos Mazón, pidió, tal como publicó en esos días OKDIARIO, reclamó al del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que garantizase por ley que las ayudas estatales por la DANA a empresas y autónomos no tributasen. No fue aquella la primera vez que el Ejecutivo valenciano reclamaba al Gobierno de España esta medida. Pero sí la primera en que lo hizo a través de una carta dirigida por la que era consellera valenciana de Economía y Hacienda, Ruth Merino a la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Este domingo, OKDIARIO publicó que las cifras de ingresos tributarios del Estado en la provincia de Valencia demuestran que el Gobierno de Pedro Sánchez ni siquiera congeló la recaudación fiscal en la provincia de Valencia tras la DANA sino que, justo en el primer año tras la mortífera catástrofe, 2025, la Hacienda estatal cobró a empresas y particulares de la provincia de Valencia 2.371 millones más en impuestos.

Y que, según las cifras oficiales de recaudación tributaria de la Hacienda estatal en 2025 –bajo la dirección ministerial de la hoy candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero–. Estos datos oficiales, recopilados por OKDIARIO, indican que en 2025 el Gobierno de Sánchez recaudó en la provincia de Valencia un total de 25.024 millones de euros, 2.371 millones más que en 2024.