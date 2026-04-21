Detenido en Valencia un conductor que triplicaba la tasa de alcohol tras fugarse con 4 pasajeros a bordo

Agentes de la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP) de la Policía Local de Valencia han detenido a primera hora de la mañana de este sábado a un conductor que triplicaba la tasa de alcohol y llevaba a cuatro pasajeros en el interior del vehículo. Estos últimos habían contratado sus servicios pensando que se trataba de un transporte legal. La detención se ha producido tras una persecución por las calles de la ciudad. Finalmente, el vehículo ha sido interceptado. Los agentes han comprobado que sobre el conductor pesa una condena en vigor que le impide conducir desde enero. El hombre, además, ha arrojado un resultado de 0,77 miligramos por litro en aire espirado en la prueba de alcoholemia y se ha negado a someterse al test para comprobar si había restos de drogas en su organismo.

El detonante de la persecución se ha producido tras comprobar una patrulla de servicio de la Policía Local de Valencia que un turismo cometía una infracción de tráfico. A continuación, los agentes han procedido a indicar al conductor que detuviera la marcha. Pero este no solo les ha desobedecido, sino que ha emprendido la huida.

De inmediato, varias patrullas se han sumado a la persecución, que se ha desarrollado en las calles del distrito de Patraix-Jesús, en la ciudad de Valencia. El vehículo que huía transportaba también en su interior a cuatro pasajeros. Estos últimos habían contratado sus servicios de transporte. Los pasajeros han intentado bajar del vehículo. Pero el conductor no se lo ha permitido. La persecución ha concluido en la Avenida Tres Cruces, a la altura del cementerio de Valencia.

Los agentes han comprobado que el conductor que ha emprendido la huida carecía de permiso de conducción y tenía en vigor una condena judicial de privación del derecho a conducir desde el pasado mes de enero. El detenido ha arrojado una tasa de alcoholemia de 0,77 miligramos por litro (mg/l) en aire espirado y se ha negado a someterse a las pruebas de detección de drogas.