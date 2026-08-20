Detenido un joven por matar a su tío de una puñalada tras discutir en un bar de Valencia

Un joven de 22 años ha matado a su tío, de 43, de una puñalada de el corazón tras discutir en un bar de Masanasa (Valencia).

Los hechos han ocurrido en la madrugada de esta jueves, 20 de agosto, a las puertas de un establecimiento situado en la avenida de Blasco Ibáñez.

La pelea comenzó dentro del local y los allí presentes intentaron separarles, pero la trifulca continuó en la calle. El supuesto autor lanzó a la víctima -de origen colombiano- contra una farola y después le asestó una puñalada mortal en el corazón, según el diario Levante.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron una unidad de Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y otra de Soporte Vital Básico (SVB), cuyos equipos médicos confirmaron el fallecimiento. Tras lo ocurrido, la Guardia Civil procedió a la detención del autor, que ya se encuentra en dependencias judiciales.