El Consell blinda a los médicos ante bofetadas e insultos con multas a los agresores de hasta 60.000 €

Dos facultativas que trabajaban en plena huelga de la sanidad valenciana fueron agredidas por una paciente en el centro de salud de Chirivella, en Valencia, hace un par de semanas. A finales de la pasada semana, otra facultativa, en este caso del Punto de Atención Continuada (PAC) Cariñena, en Villarreal (Castellón), tuvo que encerrarse con pestillo en un cuarto de esas mismas instalaciones para evitar una posible agresión física. Días antes, el pasado 6 de junio. Un varón irrumpió en el mismo punto de atención continuada y comenzó a tirar todo lo que encontró a su paso y a amenazar a los celadores, aunque sin llegar a la agresión personal.

Hechos como los relatados son los que han propiciado que el Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca haya decidido situar un escudo protector frente a la catarata de agresiones físicas y verbales a los médicos y personal sanitario valenciano. Ese escudo protector será un durísimo castigo económico. Ahora, los agresores tendrán que abonar multas por cada uno de esos actos, que podrán llegar a los 60.000 euros. La medida será incluida en la conocida como ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana, que refrendarán las Cortes de la autonomía antes de agosto.

El PP ya había presentado en el actual periodo parlamentario una moción para impulsar este tipo de sanciones. La moción salió adelante, pero sin fijar ni determinar las cuantías de cada sanción. Las multas, que ahora se aprobarán en la ley de acompañamiento y serán incorporadas a la Ley de Salud valenciana de 2014, entrarán en vigor en septiembre.

Y se fundamentan en la necesidad de proteger a un colectivo, el del sector sanitario, que en 2025 sufrió un total de 1.457 agresiones en la Comunidad Valenciana. De ellas, 1.227 verbales. Y otras 230 físicas. Es decir, cuatro agresiones verbales diarias y dos físicas cada tres días en aquel 2025. Solo en la atención primaria, se produjeron 822 agresiones. Y otras 635 en el ámbito hospitalario, según los datos ofrecidos por la diputada popular, Nieves Martínez.

Además, la ley de salud valenciana recogerá también que el personal sanitario valenciano ostentará condición de autoridad pública fuera de los centros y siempre que la agresión esté vinculada al desempeño profesional.