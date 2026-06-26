Una médica se encierra en un cuarto de un PAC de Villarreal para evitar ser agredida por una paciente

Una facultativa del Punto de Atención Continuada (PAC) Cariñena, en Villarreal (Castellón), se ha visto obligada a encerrarse con pestillo en un cuarto de esas mismas instalaciones para evitar una posible agresión física por parte de una paciente y hasta la llegada de las fuerzas de seguridad, según han confirmado fuentes del Sindicato Médico CESM-CV. Se trata de un nuevo episodio de violencia contra una facultativa, después de que otra paciente agrediera e insultara a otras dos médicas en un consultorio de Chirivella, Valencia, hace menos de dos semanas, tal como entonces publicó también OKDIARIO.

Los hechos han ocurrido a las 06:00 horas del pasado 23 de junio y revisten una especial gravedad. La doctora, víctima de este nuevo episodio de violencia, se encuentra ahora de baja y estaba previsto que en las últimas horas acudiera al Colegio de Médicos de Castellón para entrevistarse con los servicios jurídicos con vistas a interponer la correspondiente denuncia.

La doctora había sido «increpada y amenazada» por una mujer que con anterioridad había sido atendida en su domicilio. Pero, horas más tarde, se personó en el PAC, donde se produjeron los incidentes. Todo ello, según han confirmado también las mismas fuentes a OKDIARIO.

Días antes, el pasado 6 de junio. Un varón irrumpió en el mismo punto de atención continuada y, según las fuentes del citado sindicato, comenzó a tirar todo lo que encontró a su paso y a amenazar a los celadores, aunque sin llegar a la agresión personal. Los hechos han sido denunciados ante la Policía Nacional, según han confirmado a OKDIARIO fuentes de CESM-CV.

Los hechos son de una especial gravedad. Al punto que el sindicato ha reclamado a la Administración sanitaria la adopción de medidas que garanticen la seguridad de los profesionales durante el desarrollo de su trabajo. En concreto, CESM-CV considera «imprescindible» la implantación de un servicio de seguridad en el citado punto de atención continuada. Más allá de esta medida, el sindicato ha reclamado también la revisión de los protocolos de seguridad ante situaciones de violencia y la dotación de los recursos suficientes para prevenir y gestionar este tipo de incidentes.

Los hechos se han producido menos de dos semanas después de que, tal como publicó OKDIARIO el pasado 17 de junio, dos facultativas resultaran agredidas por una paciente en el centro de salud de Chirivella. En este caso, en Valencia. Una de ellas presentó denuncia por los hechos ante la Policía Nacional. Ya entonces, el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) condenó los hechos, a la vez que denunció la «creciente vulnerabilidad» de los profesionales sanitarios en el ejercicio de la labor diaria. Según fuentes del citado sindicato, el centro de salud en que se produjeron aquellos hechos es «conflictivo», motivo por el que, en este caso sí, cuenta con seguridad.

Por lo que respecta al PAC de Cariñena, en Villarreal, el sindicato ha deslizado que en las últimas semanas se han producido incidentes «de especial gravedad». Y que esos mismos episodios evidencian la falta de seguridad en el centro. Además, entiende que las situaciones no solo afectan a los trabajadores, sino que «comprometen gravemente la calidad asistencial y el correcto funcionamiento del servicio».