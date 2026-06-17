Una paciente insulta y agrede a dos doctoras en el centro de salud de Chirivella (Valencia)

Dos facultativas han sido agredidas por una paciente en el centro de salud de Chirivella, en Valencia. Una de ellas ha presentado denuncia por los hechos ante la Policía Nacional, en tanto que la otra, según las fuentes consultadas, aún no lo ha hecho porque «tiene miedo». El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha condenado los hechos, a la vez que ha denunciado la «creciente vulnerabilidad» de los profesionales sanitarios en el ejercicio de la labor diaria. Según fuentes del citado sindicato, el centro de salud en que se han producido los hechos es «conflictivo», motivo por el que cuenta con seguridad.

Las agresiones a las dos profesionales se han producido en plena huelga indefinida de los médicos, también en la Comunidad Valenciana, lo que obliga al citado centro de salud y a todos los centros de la Comunidad Valenciana a encontrarse sujetos a servicios médicos.

Este miércoles, una facultativa se ha dirigido a la consulta de una compañera para efectuar allí su trabajo. Los pacientes, que esperaban a su doctora, se han dirigido a ella. La joven médico les ha explicado que ella estaba realizando otras tareas y que su compañera estaba ejerciendo su derecho a la huelga. Ha sido entonces cuando, según las fuentes consultadas, han comenzado los insultos y las vejaciones, como «¡mira qué pinta tienes!», «¡no eres nadie!».

Otra médico que pasaba consulta en un despacho próximo ha escuchado el incidente y se ha dirigido al lugar de los hechos para auxiliar a su compañera. En ese momento, siempre según las mismas fuentes, ambas han sido víctimas de empujones e insultos por parte de una paciente. En el lugar se ha personado la seguridad del centro de salud. Y, hasta allí, se han desplazado también agentes de la Policía Nacional.

Una de las dos facultativas, con heridas, ha decidido denunciar los hechos ante la Policía Nacional. En tanto que la otra «tiene miedo», según las fuentes consultadas, y aún no ha tomado una decisión al respecto de si denunciar o no lo sucedido.

Desde el primer momento en que se ha tenido conocimiento de los hechos, los delegados de CESM-CV se personaron en el centro de salud para ofrecer apoyo directo a las dos víctimas. CESM-CV ha sido desde siempre un sindicato muy reivindicativo en la defensa de los facultativos frente a las agresiones.