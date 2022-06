La coalición de Oltra busca visibilidad en Alicante a costa de las Hogueras y topa con su alcalde

Compromís, la coalición que lidera Mónica Oltra, la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del gobierno de la Generalitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig, busca visibilidad en la ciudad de Alicante a menos de un año para las elecciones. El servicio territorial de Cultura ha emitido un informe en el que da un plazo de 10 días para que el Ayuntamiento le transmita las medidas que adoptará para que el monumento que corona la Plaza de Los Luceros no se vea afectado por las citadas mascletás de Hogueras, que allí se disparan. Las Hogueras de San Juan son las fiestas más importantes de la ciudad y que llevan 2 años sin celebrarse por la pandemia. El alcalde de Alicante el popular Luis Barcala ha respondido con contundencia: «Las mascletás no se mueven se pongan como se pongan Puig y Oltra».

Cuando apenas han transcurrido unas horas desde que el alcalde de Alicante respondiera tajantemente al intento de catalanizar la fiestas de San Juan -Día de los países catalanes- con un «quite nos manos de encima de nuestra ciudad», otra amenaza vuelve a cernirse sobre las Hogueras, las Fiestas mayores de la ciudad de Alicante, que congregan a cientos de miles de visitantes cada año.

El acto central, que se repite cada día de las Hogueras, son las denominadas mascletás. Un lanzamiento pirotécnico que se celebra hace años en pleno centro, la Plaza de Los Luceros, así denominada por la histórica escultura de Bañuls, que corona la citada plaza y uno de los emblemas de la ciudad.

La polémica acerca del supuesto daño que esa pirotecnia puede causar en la escultura no es nueva. Pero la novedad es que este año un colectivo ‘Salvem el nostre patrimoni’ se ha ido al fiscal con el problema. Este colectivo captó de inmediato la adhesión de Compromís.

Pero, además, el servicio territorial de Cultura ha emitido un informe que pone en cuestión la ubicación y reclama medidas al alcalde, Luis Barcala. El servicio territorial de Cultura depende a su vez de la Consejería de Cultura valenciana, cuya consejera es Raquel Tamarit, también de Compromís.

Se da la circunstancia de que Raquel Tamarit también fue alcaldesa. En su caso, de Sueca, en Valencia. Y que como tal tomo la polémica decisión de prescindir del himno nacional de España en las procesiones, tal como publicó en su día OKDIARIO.

Ante esta situación, ha reaccionado de inmediato el alcalde de Alicante Luis Barcala: «Quiero dejarlo muy claro -ha dicho-. No vamos a permitir que las mascletás se muevan de la plaza de los Luceros». Su argumento es que es esa plaza y no otra ubicación la que los alicantinos «quieren» para «disparar sus mascletás». Pero, además, ha considerado «inadmisible» esta «nueva amenaza» del Gobierno valenciano de Ximo Puig «a nuestras fiestas de Hogueras».

Pero no se ha quedado ahí Barcala. Ha dicho también que los alicantinos no merecen «este enésimo ataque de la izquierda», para añadir que mientras gobierne el PP en la ciudad de Alicante «las mascletás no se van a mover de Luceros se pongan como se pongan Puig y Oltra». Barcala ha sostenido además que ni Puig ni Oltra se atreverían a atacar así a las Fallas de Valencia «por muy protegidos que estén muchos de los monumentos que hay en la plaza del Ayuntamiento» de esa ciudad.

Barcala ha exigido a Puig que depure responsabilidades en su Gobierno por este asunto «y que pidan disculpas» y ha advertido a ese mismo gobierno valenciano que «después de esto, que no vengan pasearse y hacerse la foto en Luceros en las mascletás». Además, va a llevar al Pleno una iniciativa para que el Consistorio, oficialmente, realice un pronunciamiento oficial.

Se da la circunstancia de que en las últimas Fallas de Valencia, celebradas el pasado marzo, Ximo Puig gastó un millón de euros en el acondicionamiento de un balcón fallero en el antiguo edificio de Correos de Valencia para que sus invitados pudieran presenciar desde allí los lanzamientos pirotécnicos. No fue el único gasto. Además, destinó 16.800 euros a 1.300 blusones falleros, tal como publicó OKDIARIO.

La Plaza de Los Luceros no sólo son el epicentro de las fiestas de Hogueras. Además, es el lugar tradicional donde se celebran los éxitos deportivos del Hércules e incluso de Real Madrid o de Fútbol Club Barcelona por los seguidores alicantinos de esos 2 últimos clubes.