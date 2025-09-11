Ciudadanos pide a la juez de la DANA que declare como testigo la portavoz del Consell Susana Camarero

El partido político Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, que consta como personado en calidad de acusación particular en la causa de la DANA, ha remitido un escrito a la juez que instruye las diligencias previas del caso, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, para que llame a declarar a la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, en calidad de testigo.

Ciudadanos argumenta esta petición «con la finalidad de esclarecer la verdad» en relación a «qué pasó realmente en el CECOPI el día 29 de octubre de 2024». Y, para ello, entiende que es necesario recabar los testimonios «de quienes estuvieron presentes físicamente o conectados telemáticamente» al mismo. esos, según la citada formación política, son los casos de Susana Camarero y de su Secretario Autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande Ballesteros.

Por ello, Ciudadanos solicita la declaración testifical de Susana Camarero, de quien sostiene que «estuvo conectada durante los primeros 40 minutos». Y pide, también, que declare en calidad de testigo el mencionado Ignacio Grande Ballesteros, Secretario Autonómico de Familia y Servicios Sociales, que fue, según esta acusación particular quien tras Camarero, «luego quedó conectado» al CECOPI.

Todo ello, se ha producido la misma semana en que se ha conocido, tal como publicó OKDIARIO, que la Agencia Española de Meteorología (AEMET) ocultó, en el informe oficial elaborado por esa agencia a requerimiento de la magistrada que instruye el caso de la riada, las tres llamadas en que informó a Emergencias de la Generalitat Valenciana que la DANA del 29 de octubre de 2024 se dirigía a la Serranía de Cuenca.

Además, en ese informe, la AEMET omitió todas las alusiones y cualquier mención a la Serranía de Cuenca, que era hacia donde también en llamadas diferentes había informado a Emergencias de la Generalitat Valenciana que se dirigía el temporal. Las citadas llamadas aparecen en el informe de AEMET a la juez, pero en su descripción no hay una sola alusión a la Serranía de Cuenca. Ese nombre se omite.