El Sol despierta y la NASA activa las alarmas: el inesperado cambio que podría alterar el clima en la Tierra

El inesperado cambio que podría alterar el clima en la Tierra

El clima en la Tierra puede cambiar a medida que vamos descubrimiento lo que pasa con un Sol que nos trae importantes novedades. Este elemento, sin el cual la vida en el planeta sería imposible, puede ser tan destructivo para la humanidad que realmente puede ser clave.

La NASA activa todas las alarmas al despertar el Sol

El Sol parece que está despertando por momentos, la NASA ha activado todas las alarmas ante un Sol que parece que se está moviendo a toda velocidad y lo hace de tal forma que deberemos prepararnos para lo peor a medida que se intensifique esta actividad solar.

El proyecto de la Sonda Parker de la NASA ha detectado una actividad inusual del Sol, tal y como se presenta a través de estos expertos: «La Sonda Solar Parker de la NASA se adentra en la atmósfera solar, enfrentándose a un calor y una radiación extremos, en una misión para brindar a la humanidad la primera muestra de la atmósfera de una estrella. El 14 de diciembre de 2021, la NASA anunció que Parker había sobrevolado la atmósfera superior del Sol (la corona) y había muestreado partículas y campos magnéticos. Esto marcó la primera vez en la historia que una sonda espacial tocaba el Sol. La Sonda Solar Parker está diseñada para acercarse a unos 6,5 millones de kilómetros (4 millones de millas) de la superficie solar para rastrear el flujo de energía, estudiar el calentamiento de la corona solar y explorar qué acelera el viento solar. Durante su viaje, la misión proporcionará respuestas a preguntas que han intrigado a los científicos durante más de 60 años: ¿Por qué la corona es mucho más caliente que la superficie solar (la fotosfera)? ¿Cómo se acelera el viento solar? ¿Cuáles son las fuentes de partículas solares de alta energía? Vivimos en la atmósfera solar y esta misión ayudará a los científicos a comprender mejor el impacto del Sol en la Tierra. Los datos de Parker serán clave para comprender y, quizás, pronosticar el clima espacial. El clima espacial puede alterar las órbitas de los satélites, acortar su vida útil o interferir con la electrónica a bordo. Parker puede sobrevivir a las duras condiciones del Sol gracias a los avances de vanguardia en ingeniería térmica que la protegen durante su peligroso viaje. La sonda cuenta con cuatro conjuntos de instrumentos diseñados para estudiar los campos magnéticos, el plasma y las partículas energéticas, y obtener imágenes del viento solar. La misión lleva el nombre del difunto Dr. Eugene N. Parker, quien fue pionero en nuestra comprensión moderna del Sol. Siendo un joven profesor en la Universidad de Chicago a mediados de la década de 1950, Parker desarrolló una teoría matemática que predijo el viento solar, la salida constante de material solar del Sol. A lo largo de su carrera, Parker revolucionó este campo una y otra vez, proponiendo ideas que abordaron las preguntas fundamentales sobre el funcionamiento del Sol y las estrellas en todo el universo».