La razón por la que algunas veces vemos la Luna y otras no

Hay una razón por la que a veces vemos la Luna y otras no, los expertos nos dicen qué es lo que acabará sucediendo con este fenómeno. La realidad es que a medida que pasan los días nos enfrentamos a una serie de elementos que se transforman por momentos. Parecerá que estamos ante una situación realmente distinta, con una serie de detalles que estarán siendo los que marquen una diferencia significa. El cielo no se ve de la misma forma, dependiendo del día de la semana en el que lo veamos.

Algunas veces veremos la Luna y otras sólo las estrellas iremos viendo llegar a una noche estrellada que puede darnos más de una alegría. Sin duda alguna estamos ante una serie de elementos que serán los que marcarán este cambio que nos estará esperando y que quizás hasta ahora no habíamos imaginado. Los astrónomos nos enseñan a admirar ese fenómeno que vemos cada cierto tiempo, el momento en el que desaparece la luna por completo, o la Luna Nueva. No significa que no esté, simplemente no la vemos como tal en el cielo, no está iluminada.

A veces vemos la Luna

La Luna es nuestro único satélite, ese elemento que vemos en el cielo y que nos aporta más de una alegría inesperada. Son días en los que la influencia de este astro puede ser mayor. Sabiendo que tiene un gran peso sobre el carácter o la manera de actuar de las personas, pero también en sus ritmos biológicos.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en esa Luna que parecerá que se esconde o se nos muestra de una manera distinta. Sin duda alguna estamos ante un elemento que parece que tiene una gran influencia sobre las personas. Los cambios de Luna pueden afectar al carácter.

Existe la creencia que durante la Luna Llena pueden salir los sentimientos ocultos, con ciertas novedades destacadas que parece que llegarán a toda velocidad y pueden ser claves. Con algunos elementos que acabarán marcando un antes y un después, descubriremos los motivos de este satélite que va ganando terreno.

De ese pequeño detalle que vamos viendo aumentar, de una línea de luz a una casi perfecta esfera iluminada por un sol que acabará siendo el culpable de que nuestra querida Luna desaparezca por completo en algunos casos.

Esta es la explicación de la NASA sobre la Luna

El blog de la NASA nos permite conocer cualquier objeto fuera de nuestro planeta, incluido el Sol y la Luna, por lo que nos explica cómo acaban interactuando estos elementos entre sí. En estas fases lunares que vemos desde la Tierra, nuestro planeta también tiene mucho qué decir.

Siguiendo con la explicación de estos expertos: «En todo nuestro sistema solar, el único objeto que brilla con luz propia es el Sol. Esa luz siempre llega a la Tierra y a la Luna desde la dirección del Sol, iluminando la mitad de nuestro planeta en su órbita y reflejándose en la superficie de la Luna para crear la luz lunar. Al igual que la Tierra, la Luna tiene un lado diurno y un lado nocturno, que cambian a medida que la Luna gira. El Sol siempre ilumina la mitad de la Luna mientras que la otra mitad permanece oscura, pero la cantidad de luz que podemos ver de esa mitad iluminada varía a medida que la Luna recorre su órbita».

Siguiendo con la misma explicación: «Como la órbita de la Luna no es perfectamente circular, tanto su distancia a la Tierra como su velocidad en órbita varían ligeramente a lo largo del mes. Sin embargo, la velocidad de rotación de la Luna sobre su propio eje siempre permanece igual. Cuando la Luna está en su punto más cercano a la Tierra y se mueve más rápido a lo largo de su trayectoria orbital, la Luna en sí no gira lo suficientemente rápido como para mantener completamente el mismo lado frente a nosotros, y podemos ver un poco más del lado oriental de la Luna. Cuando la Luna está más lejos de la Tierra y orbita a su velocidad más lenta, su rotación se adelanta un poco y vemos un poco más de su lado occidental. A este movimiento lo llamamos «libración en longitud». La inclinación de 5 grados de la órbita de la Luna también hace que parezca que asiente, como si dijera “sí”. La inclinación a veces lleva a la Luna por encima del hemisferio norte de la Tierra y a veces por debajo del hemisferio sur de la Tierra, lo que nos permite ver un poco más de los hemisferios norte o sur de la Luna. A este movimiento lo llamamos “libración en latitud”. Por último, la Luna parece inclinarse hacia adelante y hacia atrás como un metrónomo. La inclinación de la órbita de la Luna contribuye a esto, pero se debe principalmente a la inclinación de nuestra Tierra. La Tierra tiene una inclinación de 23,5 grados sobre su eje, lo que significa que cuando observamos la Luna desde la Tierra, es un poco como si estuviéramos de pie sobre una rampa. Si miras a la izquierda, la rampa se inclina hacia arriba. Si miras a la derecha, la rampa se inclina hacia abajo. Frente a ti, el horizonte se ve más alto a la derecha y más bajo a la izquierda. Si te das la vuelta, el horizonte parece inclinarse en la dirección opuesta. La rampa inclinada funciona de la misma manera que la “plataforma” inclinada de la Tierra bajo nuestros pies. Cada dos semanas, tenemos que mirar en la dirección opuesta para ver la Luna, y el suelo bajo nuestros pies también se inclina en la dirección opuesta».