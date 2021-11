Se ha dado a conocer el listado de los países más contaminantes: mientras el mundo entero intenta prestar atención al impacto ambiental, este ranking obtenido por la cantidad de emisiones de CO2 difiere a través de un listado general y un per cápita. Conozcamos entonces al detalle cuáles son los países que más contaminan 2021.

El ranking de países que más contaminan 2021

Durante el G20 en Roma , se firmaron algunos acuerdos para lograr un objetivo sobre el calentamiento global sin indicar una fecha límite, pero en la reciente conferencia mundial sobre el clima en Glasgow se discutieron nuevos términos y objetivos para el bien del planeta. La clasificación de los países que más contaminan, proporcionada por Our World in Data , demuestra una gran diferencia entre los datos generales y per cápita. España ciertamente no se encuentra entre los países más contaminantes , aquí están los datos.

Países más contaminantes: el ranking general

La clasificación de las emisiones de Co2 de cada país es divulgada por Our World in Data, que colocó a España está fuera del «top 10» con casi 208,91 millones de emisiones de Co2 emitidas al aire en el último año. Liderando el ranking de países con más emisiones de CO2 al aire se encuentra China con 9,838,754,028 toneladas , seguido de Estados Unidos que produce 5,269,529,513 toneladas de CO2 cada año. En tercer lugar entre los peores por la cantidad de emisiones de dióxido de carbono está India, que alcanza 2.466.765.373 toneladas.. Luego siga a Japón, Alemania, Irán, Arabia Saudita, Corea del Sur y Canadá.

Estos son los países en el «top 10» de los países más contaminantes ; la península española, por su parte, no es de las más destacadas como hemos mencionado pesar de que hay varias ciudades españolas con niveles preocupantes de contaminación ; para generar y estudiar estos datos se consideraron las emisiones directas junto con las indirectas, prestando atención también a prácticas como la deforestación o la exportación de combustibles fósiles.

Países más contaminantes: el ranking per cápita

Los cambios de clasificación, sin embargo varían ligeramenete, si ya no consideramos los datos nacionales, sino que se utilizan datos per cápita ; en este caso, España ocupa el puesto 73 con 4,47 toneladas métricas producidas por persona. Teniendo en cuenta el ranking de emisiones per cápita, el récord estatal más contaminante lo conquista Qatar con 32,4 toneladas métricas por persona. El segundo lugar lo ocupa Kuwait con 21,6 toneladas métricas por habitante y luego los Emiratos Árabes Unidos con 20,8 toneladas métricas por persona . La primera nación europea en posicionarse es Luxemburgo con 15,3 toneladas métricas por persona.