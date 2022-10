¿Qué pasó con el universo en el caos del principio de los mundos?

Todo lo que existe en el universo continúa siendo un enigma bastante indescifrable para la comunidad científica. Aunque pueda parecer un completo absurdo, esa afirmación es verdadera. En la medida en que no se conoce cómo la materia ha ganado la batalla a la antimateria y comenzar a reproducirse, no es posible explicar qué ha dado origen a todo lo que existe materialmente. La pregunta que se han hecho muchos miembros de la comunidad científica es la de cómo se salvó el universo de ser destruido.

Se sabe cómo una partícula de materia transmuta en energía de inmediato cuando entra en contacto con la antimateria. Pero no se sabe qué fenómeno influyó en un desequilibrio en la proporción existente de una y otra. La materia se impuso sobre la antimateria y se generó ese desequilibrio que posibilitó que el universo se desarrollara.

Si ese desfase en la simetría entre materia y antimateria no se hubiera producido, sea cual sea el momento en el que esto tuvo lugar, el universo y todo lo que lo conforma no existiría en absoluto. En su lugar, habría un gran cúmulo energético intangible en el que no habría espacio ni tiempo.

La materia ha ganado la batalla

Como todo lo que «existe» es tangible, es claro que la materia ha ganado la batalla a la antimateria. Esto se conoce porque no es posible, en la realidad actual, trasladarse a la velocidad de la luz o atravesar paredes, por ejemplo.

Sin embargo, aunque se conoce el funcionamiento de la materia, al punto de que el ser humano ha podido tomar su dominio, no se conoce cómo surgió. Esto implica una cierta vulnerabilidad del hombre respecto de la creación, puesto que si la humanidad no sabe cómo surgió, ¿se puede tener alguna idea de cómo o cuándo podría terminar?

Cómo lo logró

En apariencia, una partícula más pequeña que el átomo ha sido la responsable de tal desequilibrio. Ha sido calificada de «fantasma» debido a las dificultades que presenta para su detección. Han sido denominadas neutrinos en atención a su cualidad neutra con respecto a la carga eléctrica.

Justamente, la única diferencia existente entre la materia y la antimateria es la polaridad de carga eléctrica. Los neutrinos no tienen carga, es por esa razón que se cree que han sido las partículas responsables de generar un desequilibrio que terminó dejando vencer a la materia.

Hemos conocido cómo esa condición de neutralidad puede haber permitido que los neutrones se convirtieran en materia y lograr así favorecer la predominancia de la materia sobre la antimateria.

Y tú… ¿sabías cómo el universo se salvó de ser destruido? Descúbrelo y compártelo entre tus amigos y contactos.