La NASA busca voluntarios para simular una misión a Marte y a la Luna: qué requisitos pide y condiciones

Los requisitos y condiciones de la NASA para simular una misión a Marte y a la Luna que puede cambiar la historia de la humanidad. Viajar a otros mundos, parece que será posible, con pequeños detalles que pueden llegar en cualquier momento. Son tiempos de cambios y de hacer realidad esta situación del todo inesperada que quizás hasta el momento, nadie puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que realmente el futuro pasa por salir del planeta, se necesitan personas preparadas para hacerlo.

Conocer cómo reaccionará el ser humano en una misión que los llevará lejos y los obligará a aislarse de todo durante mucho tiempo. Los riesgos de una misión espacial, no sólo es por lo que se encontrarán fuera, sino por lo que puede pasar con estos detalles que llegan sin avisar. La Nasa ha empezado la búsqueda de voluntarios para poder empezar a ver llegar estos cambios que quizás nadie hubiera imaginado. Estos voluntarios pueden empezar a dar algunos detalles sobre lo que supondrá crear una comunidad que deberá convivir durante meses o incluso años en un entorno hostil.

Qué requisitos pide y condiciones

La NASA busca voluntarios, personas que quieran empezar a hacer historia. Convertirse en los conejitos de indias que recrearán una misión en el espacio exterior, sin salir de casa. Es una manera de comprobar la resistencia del ser humano en un entorno seguro.

Nunca se han pasado meses o incluso años fuera del planeta, es difícil no pensar en las consecuencias que este hecho puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que nos estará esperando. El futuro pasa por saber un poco más lo que puede pasar en estos días en los que realmente puede que el mayor reto esté en nuestro interior.

Pensar en encerrarse durante meses u años, en no ver la luz del sol, no sentir la brisa, no poder ver la Tierra de cerca, dejar a un lado nuestra vida en favor de la ciencia es algo que podremos empezar a tener en mente en estos días en los que realmente puede ser esencial. Los expertos de la NASA no dudan en darnos algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de cerca.

La NASA busca voluntarios para simular una misión a Marte y a la Luna

Tal y como se explica en la web de la NASA: «La NASA está reclutando participantes para la misión de Exploración Analógica de la Luna y Marte, que comenzará no antes de agosto de 2027 en el Centro Espacial Johnson de la agencia en Houston. Durante un año, los voluntarios de investigación vivirán y trabajarán en aislamiento y confinamiento mientras simulan el tránsito interplanetario y las operaciones de superficie planetaria, incluidas las caminatas espaciales simuladas. Esta misión es la primera en un entorno terrestre que simulará múltiples partes de una misión en la Luna o Marte, combinando elementos de las misiones HERA (Human Exploration Exploration Research Analog) y CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog) de la NASA en una sola campaña integrada. Los miembros de la tripulación utilizarán el hábitat utilizado anteriormente para HERA en la NASA Johnson como su nave espacial de tránsito simulada, operando en un entorno confinado y aislado que refleja los viajes al espacio profundo. Luego se trasladarán a la fase de hábitat de superficie, donde los investigadores estudiarán el rendimiento de la tripulación bajo los límites de los recursos y las demandas de la misión que los miembros de la tripulación podrían experimentar en otra superficie planetaria. Juntas, las dos instalaciones proporcionan una forma simplificada de evaluar cómo los astronautas se adaptan a través de toda la gama de posibles escenarios de misiones en la Luna y Marte. La misión consistirá en múltiples plataformas que simulan diferentes aspectos de un viaje a Marte durante una misión de un año. El vehículo de tránsito, adaptado de HERA, es un hábitat de dos pisos y cuatro puertos que simula el viaje desde la Tierra. La instalación incluye un espacio de trabajo, una sala de estar, dormitorios y un módulo de higiene».

Siguiendo con la misma explicación, los candidatos deben tener una serie de condiciones que deberemos tener en consideración:

Un ciudadano de los Estados Unidos o titular de la tarjeta verde.

Entre 30 y 55 años (los candidatos fuera del rango pueden ser considerados con aprobaciones adicionales).

No más de 74 pulgadas de alto.

Competente en inglés.

Dispuesto a consentir una misión de aproximadamente 14 meses de duración, incluyendo 12 meses en dos hábitats confinados diferentes y dos meses de entrenamiento y recopilación de datos antes y después de la misión.

Dispuesto a participar en una actividad de selección de varios días.

Capaz de pasar una evaluación física y psicológica de la NASA.

Los solicitantes también deben tener:

Fuertes habilidades técnicas.

Sin restricciones dietéticas.

No hay antecedentes de sonambulismo o de tomar somníferos.

Cualificaciones similares a astronautas, tales como: