El misterio de las señales de radio: ¿Son mensajes de civilizaciones lejanas?

Hace más de medio siglo que los astrónomos comenzaron a interesarse por las señales de radio provenientes del espacio, con la esperanza de encontrar indicios de civilizaciones extraterrestres. El interés ha ido creciendo, a medida que han aparecido señales que no se han comprendido del todo.

El fenómeno de las señales inexplicables captadas por radiotelescopios ha alimentado el misterio y la especulación sobre la existencia de vida fuera de la Tierra. Sin embargo, hasta ahora no hay evidencias contundentes y la pregunta persiste: ¿hay señales que realmente son mensajes de civilizaciones lejanas o son solo fenómenos naturales o interferencias de origen humano?

Algo de historia

La búsqueda de señales de radio, que pudieran provenir de civilizaciones lejanas, existe desde hace un buen tiempo. Comenzó en 1960, cuando el astrónomo Frank Drake lanzó el Proyecto Ozma. Este fue uno de los primeros intentos de usar radiotelescopios para captar transmisiones de posibles extraterrestres.

En la década de 1990 se lanzó el proyecto SETI@Home. Este permitió que millones de personas colaboraran en la búsqueda de señales de origen artificial mediante el procesamiento de datos en sus computadoras personales.

Sin embargo, en 2020 el telescopio de Arecibo colapsó y esto puso fin a este programa. Esto dejó a la comunidad científica con una sensación de frustración. A pesar de todo, a lo largo de todos estos años, y por fuera de ese programa, se han captado algunas señales de radio que generan dudas sobre su procedencia.

La señal Wow!

Uno de los casos más emblemáticos en este tema fue la detección de la famosa “señal Wow!”. Esta señal de radio fue detectada por el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio, en 1977. Ocurrió cuando se produjo un pico inusualmente fuerte de radiofrecuencia que duró 72 segundos y nunca se repitió.

En principio, esta señal fue nominada con el código “6EQUJ5”. La señal fue captada por el astrónomo Jerry Ehman. Al momento de hacer el descubrimiento, Ehman escribió “Wow!” en sus registros. Por eso, pronto se le dio ese nombre popular al fenómeno y desde entonces se le conoce con esa palabra.

Lo cierto es que esta señal jamás fue explicada de forma definitiva. A pesar de que hubo intentos por replicarla, no se logró. Sin embargo, el astrobiólogo Abel Méndez, de Puerto Rico, ha señalado que se puede explicar como una poderosa ráfaga de radiación emitida por una estrella de neutrones.

La señal BLC-1

La captación de la BLC-1 se produjo en 2019 y ha sido objeto de un gran interés, aunque también de especulaciones. Fue detectada por el radiotelescopio Parkes en Australia. Su efecto inmediato fue el reavivamiento del debate sobre las señales de radio y su posible origen extraterrestre.

Esta señal provenía de la dirección de la estrella más cercana a la Tierra después del Sol, es decir, Próxima Centauri que está ubicada a cuatro años luz de distancia. Se trataba de una señal inusual, ya que no presentaba los patrones definidos ni las modulaciones características de las señales naturales.

Esto despertó la especulación sobre la posibilidad de que la señal fuera una “tecnofirma”, o sea, un indicio de tecnología creada por una inteligencia avanzada. Simon Holland, cineasta y defensor de la búsqueda de señales extraterrestres, afirmó que esta señal tenía una fuente no terrestre y que la confirmación de su origen sería inminente. Sin embargo, esto no ha sido corroborado.

Cautela

La comunidad científica, en general, no considera que este tipo de señales anómalas provengan de civilizaciones extraterrestres. Piensan que, pese a que no se hayan encontrado explicaciones definitivas, lo más probable es que no vengan del espacio exterior, sino que sean fruto de interferencias de equipos humanos.

Se ha encontrado que ese tipo de interferencias en los equipos son frecuentes en la Tierra. Señales generadas por dispositivos como el wifi, las torres de telefonía móvil, los GPS y las radios por satélite, pueden ser la fuente de confusión.

Explicaciones alternativas

Sin embargo, antes de saltar a conclusiones sobre la existencia de civilizaciones avanzadas, es esencial considerar las explicaciones alternativas. Muchas de las señales podrían ser el resultado de fenómenos astronómicos como púlsares, quásares o interferencias de satélites y otras fuentes humanas. La naturaleza del espacio es compleja, y las ondas de radio pueden viajar grandes distancias y ser distorsionadas en el proceso.

La esperanza sigue viva

A pesar de las dudas y los desafíos, la búsqueda de señales de radio de civilizaciones lejanas sigue siendo un área activa de investigación. Con el avance de la tecnología y la construcción de telescopios más potentes, como el Telescopio Espacial James Webb y el futuro Telescopio Square Kilometer Array, nuestras posibilidades de detectar señales de origen extraterrestre aumentan.

Conclusión

Cada señal que captamos, cada ruido que exploramos, nos acerca un poco más a la respuesta de la pregunta que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales: ¿estamos solos en el universo? La búsqueda continúa, y con ella, la esperanza de desvelar los secretos que el universo tiene reservado para nosotros.

Lecturas recomendadas

La conexión cósmica

Exploración espacial y futuro de la humanidad