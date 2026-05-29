Francia ha tomado una decisión para acabar con la sequía que puede servir de ejemplo al resto de países del mundo, incluido España. En la región de la Vendée se reutilizarán las aguas residuales para rellenar embalses y este reciclaje convertirá el agua en potable. Este es el famoso proyecto Jourdain, que ya está en boca de todo el mundo y llega como solución a los problemas que afrontan los países del sur de Europa y Mediterráneo en un futuro cercano. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la decisión de Francia para solucionar la sequía en verano.

España se enfrenta a un problema de futuro con la sequía, producto de las escasas precipitaciones y las altas temperaturas que ya suelen comenzar a aparecer en los meses de abril y junio. Por ello, se ha previsto una disminución adicional del agua del 14% al 20% para el año 2020, según el informe Zonas críticas de sequía en todo el mundo 2023-2025 publicado hace unos meses tras ser elaborado por la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) y el Centro Nacional de Mitigación de Sequías (NDMC) de EEUU, con el apoyo de la Alianza Internacional para la Resiliencia a la Sequía (IDRA).

Mark Svoboda, director del NDMC y coautor del informe, avisó de los peligros que amenazan a países como España en los próximos años. «No se trata de una simple mala racha de sequías, se trata de una catástrofe global que avanza lentamente, la peor que he visto nunca», avisó este experto en la materia que puso el foco en que «los países mediterráneos son el canario en la mina de carbón para todas las economías modernas», ha apuntado Svoboda. «Los problemas de España, Marruecos y Turquía para asegurar el agua, los alimentos y la energía en el contexto de sequía persistente ofrecen un anticipo del futuro del agua en un contexto de calentamiento global descontrolado», advirtió a los gobiernos de los diferentes países sobre los males que acechan en el futuro.

Cómo solucionar la sequía en verano

Mientras el Gobierno de España sigue a la suya envuelto en casos de corrupción, en Francia ya han tomado una decisión que puede marcar un antes y un después en lo que respecta a la sequía en verano: reutilizarán las aguas residuales para rellenar embalses y ese reciclaje convertirá el agua en potable en lo que se ha llamado proyecto Jourdain.

Este programa se llevará a cabo en la Vendée, una zona de Francia situada en la zona atlántica y que está expuesta a problemas de sequía durante el verano. Es más, esta unidad de depuración ya ha sido inaugurada y ha comenzado sus primeros experimentos después de que se invirtieran 2,3 millones de euros.

Su funcionamiento es el siguiente. «Desde noviembre, parte de las aguas residuales tratadas por la planta de tratamiento de aguas residuales de Sables-d’Olonne ya no se vierten al océano, sino que se envían a la nueva unidad de depuración del programa Jourdain», explican en la página oficial del departamento de la Vendée.

«Una vez purificada, el agua que sale de la planta de tratamiento se vierte actualmente al mar. Durante un año, Vendée Eau y las autoridades sanitarias realizarán numerosos análisis para garantizar la eficacia del tratamiento. Tras un año de pruebas, ¡el agua de la planta de tratamiento finalmente podrá transformarse en agua potable!», dicen.

Para convertir el agua en potable, se transporta por tuberías a través de 27 kilómetros hasta llegar a la represa de Jaunay, donde se mezclará con el agua del río antes de pasar por el embalse y su planta potabilizadora. «Por primera vez en Europa, en Vendée reciclaremos aguas residuales para el suministro de agua potable», celebró Alain Leboeuf, presidente del departamento.