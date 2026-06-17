Mejor hora para observar el cielo en junio de 2026: eventos, planetas y consejos desde España

Hay meses que pasan desapercibidos para quienes miran el cielo de vez en cuando. Junio no suele ser uno de ellos. Es verdad que las noches son más cortas que en cualquier otra época del año y que la oscuridad tarda en llegar. Sin embargo, pocas veces coinciden tantos factores favorables para salir a observar.

En junio de este año 2026 veremos muchas cosas si miramos al cielo, desde Venus y Júpiter brillando cerca, hasta el solsticio de verano, la luna de fresa y la luna nueva. Mercurio también se dejará ver en condiciones relativamente buenas, algo que no siempre ocurre.

A qué hora oscurece en junio en España: cuándo empieza la noche astronómica

Todo depende de lo que se quiera ver. La puesta del sol en muchas regiones de España se produce en junio entre las 21,15 y las 21,50. Aunque todavía el cielo permanece un rato iluminado. La oscuridad total en el centro de España puede llegar sobre las 23,00.

Ahora bien, no siempre merece la pena esperar hasta entonces. Si el objetivo es observar la conjunción entre Venus y Júpiter o localizar Mercurio, precisamente hay que mirar antes, cuando todavía queda algo de claridad en el horizonte occidental. Son fenómenos ligados al crepúsculo vespertino y desaparecen relativamente pronto.

En cambio, para ver la Vía Láctea, galaxias o nebulosas sí conviene esperar a que la noche esté completamente asentada. La diferencia puede parecer pequeña, pero visualmente es enorme.

Los mejores eventos para observar en junio de 2026

9 de junio: conjunción Venus y Júpiter

Entre el día 8 y el 9 de junio, veremos desde la Tierra muy juntos a Venus y a Júpiter. A simple vista parecerán casi una pareja de faros brillando sobre el horizonte oeste.

Lo interesante de este fenómeno es que no hace falta experiencia para disfrutarlo. Ni mapas estelares, ni aplicaciones móviles. Ni instrumentos ópticos.

Basta con buscar un lugar despejado y mirar hacia donde se ha puesto el Sol unos 30 o 40 minutos antes. Venus destacará inmediatamente por su intensidad. Es habitual que algunas personas lleguen a confundirlo con un avión o incluso con una luz artificial. Júpiter aparecerá muy cerca, algo menos brillante pero igualmente evidente.

12 de junio: alineación de Mercurio, Venus y Júpiter

Cuando todavía no se habrá disipado el atractivo de la conjunción principal, Mercurio entrará en escena.

Alrededor del 12 de junio podrá observarse una curiosa alineación formada por Mercurio, Venus y Júpiter. Los tres planetas compartirán la misma región del cielo occidental poco después del atardecer.

Mercurio suele ser el gran desconocido del Sistema Solar para muchos aficionados. No porque carezca de interés, sino porque resulta complicado observarlo. Su proximidad aparente al Sol hace que pase gran parte del tiempo oculto entre los resplandores del amanecer o del atardecer.

15 de junio: Luna nueva — las mejores noches para ver estrellas

Las noches más espectaculares del mes quizá no tengan un fenómeno concreto asociado. Simplemente son oscuras.

La Luna nueva del 15 de junio elimina prácticamente toda la iluminación lunar durante varios días, algo que los observadores experimentados valoran mucho más que una Luna llena espectacular.

Cuando la Luna desaparece del cielo, las estrellas recuperan protagonismo. Aparecen más débiles constelaciones, aumenta el contraste y comienzan a hacerse visibles detalles que normalmente pasan desapercibidos.

Para quienes quieran contemplar la Vía Láctea desde una zona oscura, las jornadas comprendidas entre el 13 y el 18 de junio probablemente ofrecerán las mejores condiciones del mes.

16 de junio: Mercurio en máxima elongación

Mercurio alcanzará su máxima elongación oriental alrededor del 16 de junio. Dicho de forma sencilla: será uno de los momentos en los que el planeta aparecerá más separado visualmente del Sol.

Puede parecer un detalle técnico, pero tiene consecuencias muy prácticas. Cuanto mayor es esa separación angular, más tiempo permanece visible después del atardecer y más sencillo resulta localizarlo.

21 de junio: cuarto creciente y solsticio de verano

El 21 de junio es el solsticio de verano, es el día más largo y la noche más corta. Para los observadores astronómicos esto tiene una doble lectura.

Por una parte, hay menos horas de oscuridad disponible. Por otra, el cielo de verano empieza a mostrar algunas de sus regiones más atractivas.

Durante estas fechas comienzan a dominar constelaciones muy conocidas entre los aficionados, como Cisne, Lira o Águila.

29-30 de junio: Luna llena de Fresa

Junio se despedirá con una de las lunas llenas más conocidas del calendario popular. La llamada Luna de Fresa alcanzará su plenitud entre los días 29 y 30 de junio.

Conviene aclarar algo que suele generar confusión: el nombre no significa que la Luna vaya a verse rosa o rojiza. La denominación procede de antiguas tradiciones agrícolas relacionadas con la época de cosecha de las fresas en determinadas regiones de Norteamérica.

Qué planetas se ven en junio de 2026 desde España

Venus y Júpiter al atardecer

Durante gran parte del mes, Venus y Júpiter serán los reyes indiscutibles del cielo vespertino. Pocas veces dos planetas tan brillantes coinciden en una posición tan favorable para la observación casual. Incluso desde ciudades con contaminación lumínica intensa resultarán perfectamente visibles.

Saturno antes del amanecer

Mientras el protagonismo vespertino recae sobre Venus y Júpiter, Saturno juega en otro horario. Para verlo habrá que madrugar.

El planeta de los anillos aparecerá en dirección sureste durante las horas previas al amanecer y ganará altura conforme avance junio.

La Vía Láctea en junio: cómo y dónde verla desde España

Hay quien espera todo el año para este momento. Junio marca el inicio de la temporada más favorable para observar el núcleo de la Vía Láctea desde España. No alcanza todavía la altura que tendrá en julio o agosto, pero ya empieza a mostrarse claramente en cielos oscuros.

Las mejores noches para observarla serán las cercanas a la Luna nueva.

Consejos para observar el cielo nocturno en junio desde España

Sin telescopio: qué se puede ver a simple vista

Algunos de los fenómenos más llamativos de junio no requieren ningún instrumento. La conjunción entre Venus y Júpiter, la alineación planetaria, Saturno antes del amanecer, la Luna de Fresa o la propia Vía Láctea pueden disfrutarse únicamente con los ojos.

Una noche despejada en una zona rural suele ofrecer mejores resultados que un telescopio instalado en medio de una gran ciudad.

Dónde ir para evitar la contaminación lumínica

Alejarse de las luces artificiales marca una diferencia enorme. Las zonas montañosas, los espacios naturales protegidos y buena parte del interior peninsular ofrecen condiciones excelentes para la observación astronómica. Cuanto más oscuro sea el horizonte, más estrellas aparecerán.