Se acerca el solsticio de verano y el cambio va a ser radical: así afectará al tiempo en España

El cambio va a ser radical se acerca el solsticio de verano, el tiempo nos afectará en España de una manera que nadie hubiera imaginado. Son días de aprovechar al máximo cada uno de los detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en consideración.

Este tiempo en España puede parecer que esté pendiente de una fecha que es muy importante y que tenemos siempre lista en el calendario. Lo que puede pasar en breve, será un destacado cambio de ciclo que, hasta el momento, nadie hubiera imaginado. Este verano que estamos apenas iniciando y que tendrá su punto inicial en una fiesta que tradicionalmente sirve para darle la bienvenida, será uno de los que nos aportará un cambio de tendencia destacado. El tiempo en España nos afectará de lleno en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta y lo hace de una manera muy concreta, llega un cambio radical que deberemos tener en consideración.

El tiempo en España sufrirá un cambio

Estos días de junio y últimos de mayo, hemos tenido que afrontar un destacado cambio de tendencia que quizás hasta el momento, nadie hubiera ni imaginado. Con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca.

Será el momento de empezar a prepararnos para una fiesta que, sin duda alguna, acabará siendo la puerta de entrada a un destacado cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. En estos días en los que cada gesto cuenta, es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en breve.

Estas jornadas en las que realmente cada detalle cuenta y podría acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente podremos empezar a tener en consideración algunos cambios importantes. Cuando pensábamos que el verano ya tenía un buen recorrido, nos damos cuenta de que llegan, de nuevo, cambios.

A medida que nos acercaremos a esta fecha clave en el calendario, tendremos por delante una situación que podría acabar siendo lo que nos trasladará a lo peor de una temporada en la que todo puede ser posible.

El cambio va a ser radical en el solsticio de verano

La fecha de San Juan representaba ese cambio que nos invitaba a comprar ropa para una fecha de lo más especial. Estamos ante una serie de novedades importantes que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Este cambio de tiempo puede ser una importante realidad.

Tal y como nos explican desde la AEMET, de momento, tocará estar pendiente de unas altas temperaturas con algunas consecuencias inesperadas: «La estabilidad comenzará a predominar en el este y sureste de la Península por la influencia de las altas presiones. Sin embargo, son probables chubascos y tormentas durante la tarde en el norte del noroeste peninsular y puntualmente en los sistemas montañosos del norte, sin descartar que sean puntualmente fuertes. En el litoral cantábrico y en el norte de Cataluña son probables los cielos con nubes bajas, aunque con tendencia a abrirse claros durante la tarde. Salvo por la aparición de algunas nubes de evolución en la meseta sur y zonas puntuales de la Ibérica, donde no se descarta algún chubasco aislado, los cielos del resto de la Península y de Baleares estarán poco nubosos o despejados. En Canarias, se prevén cielos con intervalos de nubes en el norte y despejados en el sur sin descartar alguna precipitación muy débil en los nortes. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada; Se podrán superar los 35-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y del valle del Ebro, y los 37-39 en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, pudiendo superar los 40 en éste último. Las mínimas bajarán ligeramente en el tercio este, se mantendrán sin cambios en los litorales del norte y subirán en el resto. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los valles fluviales del suroeste y los litorales mediterráneos. En Canarias no se esperan cambios en las temperaturas».

Las alertas estarán activadas: «Tormentas en el norte y noroeste peninsular, con chubascos y rachas que pueden ser localmente muy fuertes; temperaturas máximas que pueden superar los 38 grados en los valles del Ebro y Guadiana, pudiendo llegar ser de 38 a 40 en el valle del Guadalquivir. Predominará el viento flojo de componente este en el tercio oriental peninsular y Baleares, moderado en el litoral del sureste. Soplará flojo, del noreste en el Cantábrico y Galicia y variable en las mesetas. En el Estrecho, el levante será moderado, con algún intervalo de fuerte, y en el suroeste, predominará la componente oeste. En Canarias el alisio será flojo o moderado».