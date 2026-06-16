El cielo se presentará poco nuboso o despejado en toda la provincia, aunque en el sistema Ibérico podría haber nubosidad de evolución diurna con la posibilidad de chubascos aislados y alguna tormenta ocasional por la tarde. Las temperaturas experimentarán cambios ligeros y el viento soplará flojo, predominando del sur por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor primaveral

Con un cielo que se despereza lentamente en la mañana, Zaragoza se prepara para disfrutar de un día con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 36 grados. A primera hora, la brisa suave del viento soplará del sur a apenas 5 km/h, creando un ambiente agradable, aunque a medida que la luz avance, la sensación térmica podría sentirse un poco más cálida. Las nubes jugarán a esconderse en una danza ligera, dejando que el sol brille sin mucha competencia, lo que sugiere que no debemos preocuparnos por la lluvia antes del mediodía.

Ya por la tarde, el calor se intensificará y, aunque hay un pequeño riesgo de chubascos, no será suficiente para empañar la jornada. La humedad comenzará a aproximarse a niveles más altos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo cargado. Así, este día se caracterizará por largos momentos de luz, desde los primeros rayos al amanecer hasta el ocaso a las 21:39. Esta jornada, con claras oportunidades para disfrutar al aire libre, se presenta casi primaveral, perfecta para un paseo o una reunión entre amigos.

Calatayud: nubes y lluvias intensas a la vista

Las nubes se engrosan sobre Calatayud, presagiando un cambio en la atmósfera que alterará la calma habitual de la mañana. A medida que el sol despunte entre la bruma, la temperatura se mantendrá fresca, entre los 18 y 20 grados, pero será solo el comienzo de un día que se tornará agitado.

Por la tarde, el panorama se oscurecerá con lluvias intensas y rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h, generando sensaciones térmicas de hasta 34 grados en el mejor de los casos y una humedad que podría resultar abrumadora. Mejor llevar paraguas y estar preparados para un clima de contrastes que no pasará desapercibido.

Tarazona: cielos nublados y lluvia a la vista

El tiempo se presenta estable durante la jornada, con temperaturas que van de los 17 a los 32 grados. Tras una mañana tranquila, las nubes irán aumentando y la probabilidad de lluvia se intensificará por la tarde, aunque el viento será ligero y las rachas no superarán los 9 km/h.

Con una atmósfera fresca y apacible, es un buen momento para disfrutar de un paseo por los alrededores, aprovechando el ambiente que invita a realizar actividades al aire libre antes de que llegue la lluvia.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET