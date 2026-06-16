Qué es la mancha fría del Atlántico y cómo afecta al clima de Europa

El clima en Europa puede verse afectado por una mancha fría que ha aparecido en el Atlántico y puede cambiarlo todo. La realidad es que estamos pendientes de una serie de novedades importantes que llegan a toda velocidad y que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en breve. Será el momento de empezar a prepararnos para una serie de situaciones que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración en unos días en los que realmente cada gesto cuenta y lo hace de una manera que tocará empezar a ver algunos cambios destacados.

Europa se prepara para empezar a prepararse para un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta y eso quiere decir que tendremos que estar muy pendientes de un giro radical que podemos tener en un verano en el que todo puede ser posible. Lo que nos estará esperando es algo que podría convertirse en una auténtica pesadilla. Esta mancha fría puede mostrar unas señales que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado que llegará hasta una Europa que pasa su peor fin de la primavera hasta la fecha.

Afecta al clima de Europa

Lo que tenemos en estos días son algunos cambios importantes que pueden convertirse en un problema importante. Sobre todo, si tenemos en consideración algunos detalles que llegan en estas fechas y que pueden hacernos cambiar por completo la percepción del tiempo.

Son días en los que tendremos que estar preparados para un giro radical que, hasta el momento, nadie hubiera ni imaginado. Este tiempo que nos estará esperando puede convertirse en la antesala de algo más, con la mirada puesta a un importante giro de guion que puede ser esencial que tengamos en consideración.

Este continente se prepara para unas cifras que ya son más altas de lo que esperaríamos. Es hora de tener en mente algunos elementos que hasta la fecha no sabíamos y que puede convertirse en la antesala de algo más. Será el momento de poner en práctica determinados detalles que pueden convertirse en un problema en estas próximas jornadas.

Los expertos en el tiempo no dudan en darnos algunas cifras que realmente ponen los pelos de punta, sobre todo, si vemos lo que nos estará esperando en estas próximas jornadas.

La Mancha fría del Atlántico es esto

Una importante mancha fría parece que ha aparecido en un mar Atlántico que afecta de lleno a Europa. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden ser los que nos marcarán de cerca, con la mirada puesta a cada pequeño gesto que puede ser esencial que tengamos en consideración.

Tal y como explican los expertos de Dunavmost: «Una zona inusualmente fría en el Atlántico Norte, al sur de Groenlandia e Islandia, indica profundos cambios en la circulación oceánica que podrían alterar por completo los patrones climáticos en Europa, según informa Meteo Balkans. Los datos de un nuevo estudio publicado en la revista científica Geophysical Research Letters señalan un grave debilitamiento de la Circulación Meridional del Atlántico (AMOC), el mecanismo clave para el transporte de calor en el planeta».

Siguiendo con la misma explicación: «Si bien los océanos del mundo absorben una gran parte del exceso de calor de la Tierra y registran temperaturas récord, esta región en particular del Atlántico Norte sigue siendo una excepción. Los científicos la denominan el «punto frío» o agujero de calentamiento del Atlántico Norte. Los análisis de los expertos demuestran que el inusual enfriamiento en esta zona no se debe simplemente a la pérdida de calor de la superficie a la atmósfera. El problema es más profundo y tiene que ver con la reducción del transporte de calor a través de las corrientes oceánicas. Cuando la circulación oceánica transporta menos energía desde los trópicos hacia las latitudes septentrionales, la región inevitablemente comienza a enfriarse, convirtiéndose en una anomalía azul en el mapa climático cálido».

Las consecuencias pueden ser terribles para Europa: «La Circulación Meridional del Atlántico (CMA) funciona como una gigantesca cinta transportadora. Lleva agua superficial cálida desde las zonas ecuatoriales hacia el norte. Allí, el agua libera calor, se enfría, aumenta su densidad y se hunde en las profundidades oceánicas para ser transportada de regreso al sur. Este proceso proporciona un clima más templado y predecible en el noroeste de Europa. Sin embargo, los cambios en el sistema no implican el inicio de una era glacial repentina, como suele describirse en las películas de catástrofes. El debilitamiento de la CMA conlleva una reorganización de la atmósfera, modificando la trayectoria de las tormentas, la distribución de las precipitaciones y el comportamiento de las grandes masas de aire. Según los modelos de la NOAA y la Met Office, el deshielo y el aumento de las precipitaciones aportan demasiada agua dulce al océano, lo que reduce su salinidad y dificulta el hundimiento de las masas de agua».