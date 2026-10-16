Un joven de 24 años automatiza un tractor para manejarlo con el mando de una consola de videojuegos y reducir los accidentes agrícolas

El tractor es la herramienta más presente en cualquier explotación agrícola y, al mismo tiempo, una de las más peligrosas. Vuelcos, atropellos o atrapamientos con la toma de fuerza se repiten cada año en el campo, tanto en España como al otro lado del Atlántico, y muchos de ellos ocurren en maniobras rutinarias que el operario ha hecho cientos de veces.

Un joven argentino de 24 años, hijo de una familia de contratistas rurales, se propuso reducir esa exposición a partir de su propia experiencia. Lo hizo sin laboratorio ni grandes medios, con horas de programación y pruebas en la finca familiar. Su idea parte de un objeto que casi cualquiera reconoce, aunque pocos lo asociarían con el trabajo en el campo.

Un tractor manejado con el mando de una consola: así funciona el invento

Joel Príncipe, vecino de San Ambrosio (a unos veinte kilómetros de Río Cuarto, en la provincia argentina de Córdoba), ha automatizado un tractor para manejarlo a distancia con un mando similar al de una videoconsola, un joystick, como se le conoce en la jerga.

El sistema permite arrancar el motor, acelerar, girar la dirección hacia ambos lados, frenar y encender las luces sin que nadie tenga que estar sentado en la cabina.

Y todo pasa por una caja central que recibe las órdenes del mando. «Hice una central que decodifica las señales que le manda al joystick y de acuerdo a eso tomo decisiones», explicó el joven, que es autodidacta en electrónica. Según la señal, el tractor acelera, gira o se pone en marcha.

Para detenerlo, el sistema corta el paso de gasóleo desde la bomba, por lo que la máquina tarda unos segundos en pararse.

El invento se ha probado en un tractor de 1964 que el abuelo de otro contratista argentino, Gerardo Coniglio, compró en 1967.

Antes, Príncipe había hecho sus primeras pruebas con un Someca 61 y un pequeño control de cuatro canales, parecido al de una alarma. El paso al mando de consola tuvo una razón práctica: tiene muchos botones, y cada uno puede asignarse a una función. «Nunca tuve una Play», admite.

¿Por qué automatizar el tractor puede reducir los accidentes agrícolas?

La idea nació de una tarea muy concreta: el llenado de los silos bolsa, grandes bolsas de plástico en las que se almacena el grano directamente en el campo, muy habituales en Argentina.

Durante esa labor, los operarios suben y bajan constantemente de un tractor a otro, mientras la toma de fuerza (el eje giratorio que transmite la potencia a la máquina) sigue en marcha, con el riesgo de atrapamiento que eso implica.

«Lo pensé sobre todo para la confección de silobolsas, para reducirle el desgaste físico a las personas que están descargando el cereal de las tolvas, bajándose de un tractor, subiéndose a otro, poniéndolo en marcha, con el peligro de la toma de fuerza», explicó el joven.

Con el mando, el operario controla el segundo tractor sin abandonar su puesto, situado junto a la máquina con la que trabaja.

Además, el sistema incorpora un sensor pensado para esa misma labor. Cuando quedan cuatro pliegues de bolsa por llenar, el dispositivo avisa al tractor para que se detenga, de modo que sobre el plástico suficiente para cerrar el silo.

Así se evita que la máquina se pase de largo y haya que corregir la maniobra a mano, justo en el momento en que más gente se mueve alrededor.

Como dato de color, detrás del proyecto hay también una motivación personal. «Trabajé con él varios años y sufro de la columna. Tengo una escoliosis y todo lo que implique un desgaste físico exigente en el cuerpo me afecta», contó al medio argentino La Voz en referencia a su padre, contratista rural.

Por empatía con sus compañeros, que sufrían el mismo desgaste, decidió automatizar el tractor para moverlo a distancia.

La frecuencia de los accidentes con tractor en España: uno cada cuatro días y medio

El problema que intenta resolver Príncipe es bien conocido en España. Según un informe de Fundación Mapfre y las universidades Pública de Navarra y de Zaragoza, entre 2010 y 2023 murieron 1.620 personas en accidentes agrícolas, y el tractor estuvo presente en 1.141 de esos casos. Eso supone, de media, un fallecido en tractor cada cuatro días y medio.

El vuelco es la causa más frecuente: el 57% de los accidentes mortales con maquinaria, y en el 94,1% de ellos estaba implicado un tractor.

Por su parte, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) cifra en 579 los fallecidos por vuelco de tractor sin protección entre 2016 y 2025, y mantiene campañas para promover la estructura antivuelco y el cinturón de seguridad.

El «Da Vinci» del campo argentino y sus otros inventos

No es el primer invento de Príncipe, que estudió en una escuela agrotécnica y dejó la carrera de ingeniería de software durante la pandemia.

Sus allegados lo llaman el Da Vinci cordobés (recordemos que Argentina también tiene su propia Córdoba).

Y parece ser que su hijo, Thiago Príncipe, parece seguir el mismo camino: construyó su tractor con chatarra, piezas de maquinaria fuera de uso y materiales recuperados, muchos de ellos recogidos después de un tornado que arrasó la zona.

Volviendo a Joel, este flamante inventor agrario también ha desarrollado sensores para que una cosechadora siga el surco del maíz sin GPS, un alcoholímetro que impide arrancar el vehículo si el conductor ha bebido y un sensor de movimiento contra los ataques a los silos bolsa.

El proyecto, presentado en 2022 en la Exposición Rural de Río Cuarto, fue incubado por el área de Desarrollo Económico del municipio, que lo incluyó entre veinte proyectos tecnológicos agrícolas impulsados por jóvenes de la región.

Por último, cabe remarcar que ya hay productores interesados en comprar el kit, pero su creador prefiere esperar: «Lo quiero probar bien antes de largarlo al mercado», concluye.