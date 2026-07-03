El invento que parece sacado de una serie futurista: un parche con IA capaz de analizar tu salud al instante como si fuera un médico personal

Un parche con IA capaz de analizar tu salud como si fuera un médico personal. Parece sacado de una serie futurista, pero es real. La Inteligencia Artificial puede controlar tu salud de una manera sorprendente. Estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que todo puede ser posible. Las nuevas tecnologías nos demuestran lo que podemos conseguir con herramientas que hace unos años no existían.

Llega un momento en el que realmente podremos controlar nuestra salud desde casa y sin casi necesidad de ir al médico. Esas complejas analíticas que hace unos años costaban días, esa manera de ver nuestros niveles de determinados elementos esenciales para ver el relejo de nuestra salud, se ha convertido en una auténtica novedad plena. Será el momento de tener en consideración una herramienta de lo más útil, como si tuviéramos un médico personal, pero con la IA de referente. Un parche que puede ayudar a salvar y a alargar cada vez más vidas, de una forma que hasta la fecha no sabíamos.

Parece sacado de una serie futurista este invento

Este invento que parece sacado de una serie de ciencia ficción nos descubre la esencia de una herramienta de lo más esencial. Con un sistema de salud que nos obliga a hacer mil y una cola, pasar por varias listas de espera, ser derivado a un especialista o incluso esperar meses y meses hasta que nos visite nuestro médico de confianza.

Estos sistemas para controlar nuestra salud, pueden ser buenos básicos que nos servirán para conocer en primera persona una forma de hacer realidad determinados cambios que hasta la fecha no sabíamos y que puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Conocer antes que nadie el estado de nuestra salud puede acabar siendo esencial. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada pequeño gesto puede ser esencial.

Conocer un dato antes, ver cómo se alteran los valores sin aviso previo y nos obligan a hacer algo más. En esencia estaremos muy pendientes de estos cambios con la IA que pueden ayudarnos a mejorar nuestra salud.

Un parche con IA es capaz de analizar nuestra salud

La IA ha llegado con fuerza al ámbito de la salud y nos presenta un interesante invento que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en determinadas situaciones que pueden ser esenciales. La salud es clave para nuestro día a día y este nuevo invento basado en la IA puede ayudarnos a mantenerla.

Tal y como nos explican desde el medio especializado Scitechdaily: «Investigadores de la Escuela de Ingeniería Molecular Pritzker de la Universidad de Chicago (UChicago PME) han creado un parche informático similar a la piel que puede procesar datos de salud utilizando inteligencia artificial directamente en el cuerpo. A diferencia de los dispositivos portátiles convencionales, el parche realiza cálculos de IA en milisegundos sin necesidad de enviar información a través de una conexión inalámbrica. La mayoría de los relojes inteligentes pueden monitorear métricas como la frecuencia cardíaca y el movimiento, pero el análisis real de datos tiene lugar en servidores externos. Ese retraso puede ser problemático en situaciones en las que cada milisegundo importa, como la detección de la fibrilación ventricular, un trastorno del ritmo cardíaco potencialmente mortal. Desarrollado y probado con investigadores del Laboratorio Nacional de Argonne, el nuevo dispositivo fue posible gracias a las técnicas de fabricación que permiten imprimir transistores electroquímicos orgánicos en materiales flexibles».

Siguiendo con la misma explicación: «El futuro que estamos tratando de lograr es hacer que los dispositivos portátiles e implantables sean más inteligentes», dijo Sihong Wang, profesor asociado de ingeniería molecular en Chicago PME y coautor principal del nuevo estudio, publicado en Nature Electronics. «Está ayudando a la gente a tener un médico personal e instantáneo integrado en sus dispositivos». El laboratorio de Wang ha pasado años desarrollando componentes electrónicos que pueden estirarse y flexionarse como la piel humana, con el objetivo de crear dispositivos inteligentes que puedan unirse directamente a los tejidos biológicos. Los logros anteriores incluyeron matrices de transistores extensibles y una pantalla OLED elástica. Para este proyecto, los investigadores tenían como objetivo construir un circuito informático neuromórfico extensible, una gran red de transistores capaces de analizar información de salud. Estudios anteriores habían demostrado que la idea podía funcionar con un número limitado de transistores, pero escalarla a un sistema práctico seguía siendo un desafío».

La composición de este parche puede cambiarlo todo: «Para superar estos obstáculos, los investigadores desarrollaron un gel polimérico que se endurece en estructuras precisas cuando se expone a la luz ultravioleta. La técnica permite la fabricación de hasta 10.000 transistores electroquímicos orgánicos por centímetro cuadrado (aproximadamente 64.500 por pulgada cuadrada).

«Como científicos informáticos, estamos acostumbrados a pensar en el peso de una red neuronal como solo un número», dijo Zixuan Zhao, estudiante graduado de UChicago CS y coautor del estudio. «En hardware, es un material, con variabilidad, historial y límites físicos. El desafío era tener en cuenta esas limitaciones y aún así calcular con suficiente precisión para importar».