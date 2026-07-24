Estrenos de la cartelera: ‘Tres de más’ es la comedia familiar que intentará frenar el fenómeno de ‘La Odisea’

Todos los estudios sabían de la expectación en torno al estreno de La Odisea y el filme de Christopher Nolan no ha decepcionado. La ambiciosa adaptación de Homero acumula ya 322 millones de dólares en el box office internacional. Suponiendo estos números, un aviso para navegantes: el resto de novedades fílmicas van a tener que sudar mucho para alcanzar sus objetivos y frenar al fenómeno del lóbrego equino de madera. En la cartelera española, esa responsabilidad recae sobre varios títulos. Sobre todo, en la comedia familiar Tres de más. La producción de Atresmedia Cine pretende trasladar el reclamo mediático de Salva Reina y Kira Miró al patio de butacas patrio. ¿Podrá funcionar algún estreno reciente frente a la todavía demanda popular del regreso de Odiseo a Ítaca? A continuación, repasamos la lista de largometrajes más relevantes que están disponibles a partir de hoy en nuestra taquilla:

Estrenos de la cartelera

‘Tres de más’

Dirigida por Ma Olid, responsable de otras historias de humor como Al otro barrio (2024) y Sin cobertura (2025), Tres de más se centra en una pareja formada por Julia (Miró) y Ernesto (Reina) que tienen prácticamente todo lo que pueden desear. La relación es envidiable, con sus carreras profesionales en alza y manteniendo una vida genial sin hijos a su cargo. Sin embargo, esa estabilidad perfecta se ve alterada cuando de la noche a la mañana aparecen tres pequeños en su casa que insisten en llamarlos papá y mamá. Juntos, deberán descubrir de dónde han salido esos niños y cómo pueden librarse de ellos.

‘Insaciable’

El terror australiano continúa su evolución vertiginosa hacia la excelencia. En esta ocasión, este ejercicio de body horror nos pone en la piel de Hana, una estudiante de medicina que sufre una severa dismorfia corporal. Para superarlo, se somete a una tendencia en la pérdida de peso que consiste en comer cenizas humanas. Desde entonces, será acosada por un espíritu hambriento que no se detendrá ante nada ni nadie.

‘El sueño americano’

Basada en hechos reales, la trama sigue a Jérémy y Bouna, dos amigos con cero contactos y un nivel de inglés insuficiente para cumplir su gran sueño: trabajar como agentes de renombre en la NBA. Dos marginados que ven su primera gran oportunidad en 2012, cuando los Portland Trail Blazers están a punto de firmar el contrato de Nicolas Batum.

‘El anfitrión’

Adaptando la novela de Panos Karnezis, El anfitrión configura un casting tan conocido como ecléctico. Desde Willem Dafoe a Joe Cole, pasando por la presencia de Emma Suárez y Carlos Cuevas. La sinopsis nos presenta la fiesta de un magnate griego que celebra en su isla privada el 25 cumpleaños de su hija. No obstante, el acontecimiento sufrirá una cadena de sucesos impredecibles que amenazarán su poder.

Reestreno: ‘Nicky, la aprendiz de bruja’

Aprovechando el 36.º aniversario de su estreno original, las salas recuperan este gran clásico del Studio Ghibli. La oportunidad perfecta de ver una de las obras maestras icónicas del cineasta Hayao Miyazaki.