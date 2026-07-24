El consejero delegado de Banco Sabadell, Marc Armengol, aprovechó la presentación de resultados para lanzar un mensaje que va más allá de las cifras trimestrales: el banco considera cerrada la etapa marcada por la OPA de BBVA y quiere centrar el relato en el crecimiento del negocio, la rentabilidad y la creación de valor para el accionista.

«Damos por cerrado el valle post-OPA», afirmó el ejecutivo, quien defendió que la entidad ha recuperado el pulso comercial «en todos los segmentos y en todas las líneas».

Tras meses en los que la oferta de BBVA monopolizó la atención del mercado, Armengol traslada ahora la idea de que Sabadell vuelve a competir en condiciones normales y que el foco vuelve a estar en el negocio.

En esa nueva etapa, el consejero delegado reivindicó el modelo de banco en solitario y ponía enfásis en el crecimiento a partir de ahora: «Va como un tiro», señalaba.

Tras la venta de TSB, aseguró que Sabadell cuenta con «la escala adecuada para competir en España»: un tamaño que, según defendió, le permite invertir en innovación y tecnología, mantenerse cerca de los clientes y, al mismo tiempo, generar «capital y retornos atractivos para el accionista», sin perder la capacidad de tomar decisiones con rapidez.

La rentabilidad fue, de hecho, el otro gran eje de su intervención. Armengol ratificó todos los objetivos del plan estratégico y quiso despejar cualquier duda sobre la capacidad del banco para cumplirlos. «Reafirmamos nuestro compromiso de rentabilidad», insistió, recordando que la entidad mantiene el objetivo de alcanzar un ROTE del 14,5% y elevar la rentabilidad hasta el 16% al cierre de 2027.

La venta de TSB refuerza al accionista

Ese compromiso con el accionista se apoya, además, en una política de remuneración especialmente intensa. El CEO recordó que la venta de TSB permitió generar 405 puntos básicos de capital, recursos que el banco ya ha comenzado a devolver mediante un dividendo extraordinario en efectivo de 50 céntimos por acción.

A ello se suma la finalización del programa de recompra de acciones de 800 millones de euros correspondiente a los beneficios de 2025 y el anuncio de una nueva recompra con cargo al resultado de 2026, reforzando el mensaje de que el exceso de capital seguirá trasladándose al accionista.

Más allá del discurso estratégico, Armengol defendió que los resultados del segundo trimestre empiezan a reflejar ese cambio de ciclo. «Tenemos el foco puesto en seguir creciendo y seguir mejorando», afirmó al presentar unas cifras que muestran una aceleración de la actividad comercial.

El crédito vivo aumentó un 3% respecto al trimestre anterior y los recursos de clientes un 1,8%, mientras que el margen de intereses avanzó un 3,4% y las comisiones crecieron un 4%, lo que, en palabras del ejecutivo, demuestra que «los ingresos del negocio bancario crecen según lo previsto y toman ritmo».

El impulso también se trasladó al negocio de empresas. Armengol destacó que la nueva producción de financiación a pymes y grandes compañías aumentó un 38% en préstamos a medio y largo plazo respecto al trimestre anterior, un dato que presentó como una prueba del dinamismo comercial recuperado.

Junto al crecimiento, el consejero delegado puso el acento en la eficiencia. La culminación del plan de prejubilaciones supondrá un ahorro recurrente de 40 millones de euros anuales a partir de 2027, tras asumir un coste extraordinario de 92 millones durante el primer semestre.

En paralelo, defendió que el banco afronta el despliegue de la inteligencia artificial desde «una posición de privilegio» gracias a las inversiones realizadas en tecnología en los últimos años, un elemento que considera diferencial para sostener el crecimiento futuro.

Apuesta por la IA y banca privada

La apuesta del banco por la IA también ha sido un punto clave en la presentación. En este sentido, Armengol explicó que la estrategia del banco en inteligencia artificial se articula en torno a tres ejes: mejorar la experiencia de los clientes, dotar de más herramientas a los banqueros y transformar los procesos internos y la toma de decisiones.

En cuanto a Banca Privada, el banco ha señalado que tras la incorporación de Adela Martín buscan impulsar este segmento en el que considera tienen «derecho de competir» .