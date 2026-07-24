Banco Sabadell cerró el primer semestre del año con un beneficio neto de 971 millones de euros, un 0,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, incluyendo la aportación de TSB, que formó parte del grupo durante 4 meses, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.

Sin tener en cuenta la contribución de TSB vendida el 1 de mayo y los resultados extraordinarios, el beneficio recurrente fue de 691 millones, un 14,1% interanual menos, y entre abril y junio registró un crecimiento del 8,4% respecto al primer trimestre.

Desde Sabadell señalan que esta evolución es «gracias al impulso del negocio, una tendencia que continuará en adelante».

El consejero delegado de la entidad, Marc Armengol, ha explicado que los resultados «confirman la fortaleza del proyecto» y ha destacado el aumento de ingresos, que ha avanzado que se incrementarán más en los próximos trimestres.

En este sentido, los ingresos del negocio bancario comenzaron a crecer trimestralmente por el dinamismo de la actividad comercial, «tras haber marcado un valle entre enero y marzo», una mejora que el banco ha previsto que se mantenga en los próximos meses.

El director financiero, Sergio Palavecino, ha añadido que la solidez del balance y la capacidad de generación de capital «siguen siendo uno de los principales activos» del banco y ha mostrado su confianza de alcanzar la rentabilidad comprometida para este año y el próximo.

Recompra de acciones

Banco Sabadell ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 331 millones de euros, el equivalente al 2,1% del capital social, que se iniciará la próxima semana.

La entidad ha recordado que la remuneración a los accionistas «se sustenta en la probada capacidad del banco de generar capital de manera orgánica», y ha añadido que la ratio de solvencia CET1 fully loaded se situó en el 13,11%.

En el primer semestre, los ingresos del negocio bancario fueron de 2.417 millones de euros, un 1,7% menos que en el mismo periodo de 2025, de los que 1.230 millones fueron en el segundo trimestre, un 3,6% más que en el primero.

El banco ha añadido que el cambio de tendencia previsto «se ha confirmado también en el margen de intereses, con un crecimiento trimestral del 3,4%, hasta los 902 millones de euros», impulsado por los mayores volúmenes de crédito.

En el conjunto del semestre, el margen de intereses fue de 1.774 millones, un 2% menos, y el banco mantiene la previsión de acabar el año con un aumento superior al 1%.

Plan de jubilaciones

Los ingresos por comisiones fueron de 643 millones hasta junio (-0,9%), con un incremento intertrimestral del 4%.

Por su parte, los costes totales del primer semestre fueron de 1.227 millones, un 13% más, de los que 88 millones correspondieron al plan de prejubilaciones, que ya se ha completado y que está previsto que permita un ahorro de 20 millones este año y de 40 millones anuales a partir de 2027.

Por otro lado, la entidad ha destacado que la ratio de morosidad se situó en el 2,47%, frente al 2,55% del primer trimestre, con una cobertura stage 3 con el total de provisiones que se sitúa en el 68,7%.

Aumento de la producción hipotecaria

Banco Sabadell ha explicado que la actividad comercial ha permitido un incremento del crédito vivo del 5,5%, hasta 125.200 millones, de los que 107.100 millones (+3,6%) proceden de España.

En pymes y grandes empresas, la inversión crediticia ascendió hasta rondar los 45.700 millones de euros, lo que representa un aumento del 1,9% interanual y del 2,1% trimestral, y la nueva producción en términos trimestrales aumentó un 38%.

El crédito vivo en hipotecas se situó en 40.200 millones de euros (+3,4% interanual y +0,9% trimestral), con crecimientos del 22% trimestral en nueva producción, mientras que el crédito al consumo se situó en 5.600 millones (+12,7% interanual y +2,7% trimestral) y un aumento de la nueva producción del 9%.

Por su parte, los recursos de clientes aumentaron un 6,4%, hasta 188.110 millones, crecimiento impulsado tanto por los recursos en balance (+4,7% interanual) como por los fuera de balance (+11% interanual).